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«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 05:40 مساء
«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط
شعار منصة «تيك توك» يظهر على شاشة أحد الأجهزة في ليل شمال فرنسا بتاريخ 24 مارس 2022. (أ ف ب)
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أعلنت «تيك توك» أنها حذفت أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وأغلقت ثمانية آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أيام من تحذير الاتحاد الأوروبي الذي ذكّر الشركة بالتزامها محاربة المحتوى غير القانوني.

وقالت «تيك توك» في مدونتها الأحد إنه منذ 7 أكتوبر «حذفنا أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وأغلقنا ثمانية آلاف بث مباشر في المنطقة المتضررة، لانتهاك قواعدنا»، موضحة أنها عززت فرق الإشراف على المحتوى الخاصة بالمنصة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكانت بروكسل ذكّرت الخميس شبكة التواصل الاجتماعي الصينية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بالتزامها محاربة «المحتوى غير القانوني» و«المعلومات الكاذبة»، تطبيقا لقانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.

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وكتب مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون في رسالة إلى رئيس «تيك توك» شو زي تشو «لديكم التزام خاص بالحماية من المحتوى العنيف.. الذي يبدو أنه ينتشر على نطاق واسع على منصتكم دون أي إجراءات أمنية معينة».

مركز قيادة وفريق من 40 ألف متخصص
وتابعت «تيك توك» في مدوّنتها «حشدنا على الفور موارد مهمة لتنفيذ سياساتنا ضد العنف، بما فيها مركز قيادة يجمع أعضاء رئيسيين في فريقنا العالمي المؤلف من 40 ألف متخصص في مجال الأمن».

وأضافت «طوّرنا أيضا نظامنا الخاص بالكشف الاستباقي في الوقت الفعلي، من أجل رصد أي تهديد جديد»، بهدف «اكتشاف المحتوى العنيف وإزالته تلقائيا»، مشيرة إلى أنها زادت عدد «المشرفين على المحتوى الناطقين بالعربية والعبرية».

ومن أجل مكافحة المحتوى المضلل، ذكّرت «تيك توك» بأنها تعمل مع منظمات لتقصّي الحقائق، بما فيها وكالة «فرانس برس»، بأكثر من 50 لغة، بما في ذلك العربية والعبرية.

كذلك، قيّدت «تيك توك» استخدام البث المباشر وبعض الوسوم.

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