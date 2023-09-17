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تغريم «تيك توك» 345 مليون يورو بسبب انتهاكه خصوصية الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 17 سبتمبر 2023, 10:30 صباحا
تغريم «تيك توك» 345 مليون يورو بسبب انتهاكه خصوصية الأطفال
شعار تطبيق «تيك توك». (الإنترنت)
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قررت السلطات التنظيمية في أيرلندا تغريم تطبيق «تيك توك» واسع الشهرة 345 مليون يورو بسبب جمعه بيانات تنتهك خصوصية مستخدمي التطبيق من الأطفال.

وتتعلق الدعوى القضائية، التي تعود إلى العام 2020، بكيفية تعامل منصة التواصل الاجتماعي مع بيانات الأطفال، خصوصا فيما يتعلق بإعدادات الخصوصية والتحقق من السن، كما نقلت إذاعة «بي بي سي» البريطانية.

وتعد الغرامة الأخيرة هي الأكبر حتى الآن التي تُفرض على «تيك توك»، وتندرج في إطار قانون الخصوصية الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

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غياب الشفافية فيما يتعلق بخصوصية الأطفال
ووجدت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أن تطبيق التواصل الشهير لا يتبع قواعد الشفافية بما يكفي فيما يتعلق بإعدادات الخصوصية الخاصة بالأطفال، مما يثير تساؤلات حول الكيفية التي يجرى بها التعامل مع البيانات الخاصة بهم.

وقالت رئيسة اللجنة، هيلين ديكسون، لـ«بي بي سي»: «وجدت التحقيقات كذلك أن الحسابات الخاصة بالمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 – 17 عاما تكون حسابات عامة بشكل تلقائي عند التسجيل، مما يعني أن المحتوى مرئي للجميع».

وردا على قرار السلطات الأيرلندية، قال ناطق باسم التطبيق إنه لا يتفق مع القرار، «خصوصا مستوى الغرامة المفروضة».

وأضاف: «الانتقادات تركز على إعدادات وخصائص موجودة منذ ثلاث سنوات، وهي إعدادات أدخلنا عليها عددا من التغييرات قبل أن تبدأ التحقيقات، مثل الإعدادات المتعلقة بالمستخدمين الأقل من 16 عاما».

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