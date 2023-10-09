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هل يمكن لـ«تشات جي بي تي» أن يساعد المستخدمين في العلاج النفسي؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 01:04 مساء
هل يمكن لـ«تشات جي بي تي» أن يساعد المستخدمين في العلاج النفسي؟
صورة ملتقطة لشاشة كمبيوتر قرب مدينة تورينو الإيطالية أثناء استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في 31 مارس 2023. (أ ف ب)
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هل «تشات جي بي تي» عالم نفسي جيد؟ هذا ما ألمحت إليه مسؤولة في شركة الذكاء الصناعي الأميركية «أوبن إيه آي» التي تقف وراء برنامج الدردشة الآلية الشهير، ما أثار انتقادات كثيرة بسبب تقليلها من صعوبة علاج الأمراض العقلية.

وكتبت ليليان ونغ، المسؤولة عن المسائل الأمنية المرتبطة بالذكاء الصناعي، في أواخر سبتمبر على خدمة إكس (تويتر سابقاً) «لقد أجريتُ للتو محادثة شخصية عاطفية جداً مع تشات جي بي تي عبر الصوت، حول التوتر والتوازن بين العمل والحياة»، وتساءلت «من المثير للاهتمام أنني شعرت بالاستماع والراحة، لم أجرّب العلاج من قبل، لكن هل الأمر على هذا النحو على الأرجح؟»، وفقا لوكالة «فرانس برس».
وقد سعت ونغ من خلال رسالتها في المقام الأول إلى تسليط الضوء على وظيفة التوليف الصوتي الجديدة (المدفوعة) لروبوت الدردشة الذي طُرح قبل عام تقريباً والساعي إلى اعتماد نموذج اقتصادي خاص به.

فارق بين الحديث إلى النفس والعلاج
لكنّ المطورة والناشطة الأميركية شير سكارليت ردت بحدة على هذا التصريح، قائلة إن علم النفس «يرمي إلى تحسين الصحة العقلية وهو عمل شاق»، وأضافت «أن يرسل المرء مشاعر إيجابية لنفسه أمر جيد، لكن لا علاقة لذلك بالعلاج».

ولكن هل يمكن للتفاعل مع الذكاء الصناعي أن يُنتج التجربة الإيجابية التي وصفتها ليليان ونغ؟

بحسب دراسة نُشرت قبل أيام في المجلة العلمية «نيتشر ماشين إنتلجنس» (Nature Machine Intelligence)، يمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال تأثير الدواء الوهمي، ولإثبات ذلك، استطلع باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «ام اي تي») وجامعة أريزونا، آراء 300 مشارك، موضحين للبعض أن روبوت الدردشة لديه تعاطف، ولآخرين أنه كان متلاعباً، فيما قالوا لأفراد مجموعة ثالثة إنه ذو سلوك متوازن.

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ونتيجة لذلك، فإن أولئك الذين اعتقدوا أنهم يتحدثون إلى مساعد افتراضي قادر على التعاطف معهم كانوا أكثر ميلاً إلى اعتبار محدّثهم جديراً بالثقة، وقال بات باتارانتابورن، المشارك في إعداد الدراسة «لقد وجدنا أن الذكاء الصناعي يُنظر إليه بطريقة ما بحسب تصورات المستخدم المسبقة».

ومن دون اتخاذ الكثير من الاحتياطات في مجال لا يزال حساساً، انطلقت شركات ناشئة كثيرة في تطوير تطبيقات من المفترض أن تقدم شكلاً من أشكال المساعدة في مسائل الصحة العقلية، ما تسبب في نشوء جدالات متنوعة، واشتكى مستخدمون لـ«ريبليكا» (Replika)، وهو تطبيق شائع معروف بتقديم منافع على الصحة النفسية، بشكل خاص من أن الذكاء الصناعي قد يصبح مهووساً بالجنس أو متلاعباً.

الاستجابات الآلية لم تنجح كعلاج
كما أقرت المنظمة الأميركية غير الحكومية «كوكو»، التي أجرت تجربة في فبراير على 4000 مريض قدمت لهم نصائح مكتوبة باستخدام نموذج الذكاء الصناعي «جي بي تي-3»، بأن الاستجابات الآلية لم تنجح كعلاج.

وكتب المؤسس المشارك للشركة روب موريس على «إكس» «محاكاة التعاطف تبدو غريبة، ولا معنى لها». وتعكس هذه الملاحظة نتائج الدراسة السابقة حول تأثير الدواء الوهمي، حيث شعر بعض المشاركين وكأنهم «يتحدثون إلى الحائط».

ورداً على سؤال للوكالة الفرنسية، قال ديفيد شو من جامعة بازل السويسرية، إنه ليس مندهشاً من هذه النتائج السيئة. ويشير إلى أنه «يبدو أنه لم يُبلّغ أي من المشاركين بغباء روبوتات الدردشة».

لكن فكرة المعالج الآلي ليست جديدة، ففي ستينات القرن العشرين، طُوّر أول برنامج من نوعه لمحاكاة العلاج النفسي، حمل اسم «إليزا»، باستخدام طريقة عالم النفس الأميركي كارل روجرز.

ومن دون فهم حقيقي لأي شيء عن المشكلات التي طُرحت عليه، كان البرنامج يعمد ببساطة إلى توسيع المناقشة بأسئلة قياسية معززة بالكلمات الرئيسية الموجودة في ردود محاوريه.

وكتب جوزيف وايزنباوم، مبتكر البرنامج، لاحقاً عن سلف «تشات جي بي تي» هذا «ما لم أدركه هو أن التعرض القصير للغاية لبرنامج كمبيوتر بسيط نسبياً يمكن أن يحفز أفكاراً وهمية قوية لدى الأشخاص العاديين تماماً»

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