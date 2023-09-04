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«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 01:22 مساء
«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة
الشاعر والإعلامي حامد العريبي أثناء إلقائه محاضرة ببيت نويجي 3 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
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ألقى الشاعر والإعلامي علي حامد العريبي، أمس الأحد، محاضرة عن الذكاء الصناعي بعنوان «الذكاء الصناعي أفق لا يحدّه إلا الشعر».

تأتي المحاضرة، التي أقيمت في بيت نويجي للثقافة بالمدينة القديمة بطرابلس، ضمن فعاليات ليالي المدينة الموسم الصيفي لعام 2023، بحضور لفيف من المثقفين والمهتمين.

  توظيف الذكاء الصناعي  في البيئة والمناخ
قدّم العريبي نبذة عن مصطلح الذكاء الصناعي، قائلاً إنه «يعنى بدراسة تصميم أنظمة ذكية تستوعب بيئتها وتتخذ إجراءات تزيد من فرص نجاحها، أو كما يعرّفه جون ماكارثي واضع المصطلح العام 1955 بأنه (علم وهندسة صنع آلات ذكية)».

ثم استعرض جملة من المجالات التي يظهر فيها أثر الذكاء الصناعي بشكل واضح، بعيدًاعند ملمحه التقني، وحدود العلاقة بينه وبين فنون الكتابة الإبداعية كالشعر، وكيف يمكن توظيفه في مجالات عدّة كالتعلّم الآلي، والبيئة، والمناخ، وما يتعلق بالكمبيوتر والروبوت، وكذلك توظيفه بشكل إيجابي في مجالات الطب والاقتصاد.

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وعن مدى قدرة الذكاء الصناعي على تطبيق الأوامر الموجهة إليه، عرض العريبي فيلمًًا قصيرًا يوضح مجموعة من التقنيين والفنيين وهم يطلبون من الذكاء الصناعي إعطاءهم صورًا فوتوغرافيا عن مشهد معين، وكانت النتائج مُحاكية طبيعة المعلومات المطلوبة إلى حد كبير.

الشعر يقهر الذكاء الصناعي
تسائل العريبي «هل سيأخد الذكاء الصناعي دور الفوتوغرافي؟ ونفس السؤال ينطبق على مقدمي البرامج ومحرري الأخبار والفنون الأدائية؟»، ويجيب على نفسه أن عنصر الخطورة يأتي من توظيف هذه التقنية سياسيًا عبر تزييف تصريحات الخصوم كما شاهدنا مؤخرًا في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ظهر زيلنسكي في حديث عبر تقنية الذكاء الصناعي مطابقًا شخصيته الحقيقية.

وفيما يخص الكتابة الإبداعية أوضح المحاضر أن الذكاء الصناعي قد يساعد الكاتب في بناء شكل سردي يقارب رؤيته، باستثناء الشعر كفن إبداعي هو الوحيد الذي تمنّع، وأعجز سطوة وقدرة الذكاء في كتابة قصائد لها نكهة خصوصية وفرادة الصبغة الشعرية وروحه، مضيفًا أنه ربما يمكن للذكاء الصناعي أن يكون أداة مساعدة في توليد الأفكار، أو توظيفه للنظم وتحليل الأنماط والأساليب،. لكن من الصعب إنتاج قصائد تتطلب قدرة عالية على التعبير الجمالي.

جانب من حضور ندوة بيت نويجي 3 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من حضور ندوة بيت نويجي 3 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
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