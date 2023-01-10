نساء رائدات في ضيافة بيت نويجي

طرابلس - بوابة الوسط

استضاف بيت نويجي للثقافة بطرابلس، الإثنين، الباحث عبدالمنعم اسبيطة، وملاك يوسف الحصائري المهتمة بالنشاط الثقافي للمدارس والعمل الأهلي، للحديث عن الدور الريادي لنساء المدينة القديمة ومجهوداتهن في قطاع الخدمة الاجتماعية وما يتعلق أيضا بالأشغال اليدوية وغيرها.

وتناولت آمال الزرقاني كمشارك في البرنامج العام للأمسية نماذج من فعاليات المرأة عبر سير كل من الرائدات: عائشة العقاب، وعائشة الخريف، وآسيا عبدالعال. وتحدثت كذلك المعلمة سالمة الحراري عن دورها في المجال التعليمي.

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وأشارت ملاك الحصائري إلى والدتها نعيمة الطرابلسي كاسم معروف بين سكان المدينة لاشتهارها بمهنة التطريز.

وتضمن برنامج الأمسية فقرات فنية، صحبة العازف محمد الديب على آلة السنترا وأداء الفنانة الواعدة رواسي العزابي، ومشاركة الفنان فرج الشريف وعلي الشريف بمجموعة من الأعمال التي تتغنى بحب الأم والأسرة.

وخصصت فقرة للزي التقليدي تعريفا بما ترتديه المرأة بالمدينة القديمة، من حلي وما يناسب طقوس المناسبات كالأعراس، إضافة إلي تقديم ما يعرف بـ«سبات الصايبة».

ملاك الحصائري (بوابة الوسط)

الرائدة سالمة الحراري (بوابة الوسط)

الرائدة امال الزرقاني (بوابة الوسط)

الفنان فرج الشريف (بوابة الوسط)

الطفلة الفنانة رواسي العزابي (بوابة الوسط)

ملاك الحصائري تقدم مايعرف تراثيا بالصائبة (بوابة الوسط)

بيت نويجي للثقافة يحتضن فعالية ثقافية للحديث عن الدور الريادي لنساء المدينة القديمة (بوابة الوسط)

بيت نويجي للثقافة يحتضن فعالية ثقافية للحديث عن الدور الريادي لنساء المدينة القديمة (بوابة الوسط)