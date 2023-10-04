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45 دولة تلتزم بـ12 مليار دولار لإنقاذ الشعاب المرجانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 11:48 صباحا
45 دولة تلتزم بـ12 مليار دولار لإنقاذ الشعاب المرجانية
الغوص في منطقة الحاجز المرجاني العظيم في كوينلساند باركس أثناء فحص حالة الشعاب المرجانية. (رويترز)
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التزم تحالف يضم 45 دولة الثلاثاء جمع 12 مليار دولار بحلول عام 2030 للحفاظ على الشعاب المرجانية المهددة في جميع أنحاء العالم بسبب تغير المناخ، وترميمها.

ويجمع هذا المشروع الذي أعلنته المبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI)، وهي منظمة شراكة عالمية تضم ما يقرب من 90، بما في ذلك أكثر من 40 دولة جرى إنشاؤها في عام 1994، بلداناً تضم ثلاثة أرباع الشعاب المرجانية في العالم، وفقا لوكتالة «فرانس برس».

وتعهدت البلدان مضاعفة مساحات الشعاب المرجانية الموضوعة تحت الحماية بحوالى 60 ألف كيلومتر مربع واستعادة ما يقرب من 10500 كيلومتر مربع منها، وينص المشروع على الالتزام باستثمارات يبلغ مجموعها 12 مليار دولار من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2030.

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ويأتي هذا الالتزام الجديد فيما تتعرض الشعاب المرجانية للتهديد في جميع أنحاء العالم بسبب الحرارة القياسية في البحار هذا العام، وقد زاد تواتر موجات الحر البحرية وشدتها.

وأعلنت المجموعة أن «هذا الاستثمار سيسمح لنا بإدارة الشعاب المرجانية بشكل أكثر فعالية، بما يشمل جودة المياه والمناطق الساحلية واللوائح المحلية والإقليمية»، وقدّرت دراسة في عام 2020، احتياجات التمويل لضمان حماية أشمل للمحيطات بمبلغ 174,5 مليار دولار سنوياً.

المبادرة مهمة وتأتي في الوقت المناسب
وقال أستاذ البيئة البحرية في جامعة التكنولوجيا في سيدني ديفيد بوث للوكالة الفرنسية إن «المبادرة مهمة وتأتي في الوقت المناسب»، وأضاف أن «12 مليار دولار مبلغ قليل للغاية لإحداث تأثير عالمي، ويجب استخدامه بحكمة»، وأشار بوث إلى أن «المبادرات الرامية إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري هي الأكثر أهمية بالنسبة للشعاب المرجانية».

وتمتص المحيطات 90% من حرارة نظام الأرض الزائدة الناجمة عن النشاط البشري خلال العصر الصناعي، ويستمر تراكم الطاقة هذا في الازدياد مع تراكم الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في الغلاف الجوي.

ويؤدي ارتفاع درجات حرارة البحر إلى ظاهرة الابيضاض التي قد تكون قاضية بالنسبة للشعاب المرجانية، وقد لوحظ بالفعل حدوث ابيضاض هائل هذا العام في فلوريدا، مع مخاوف من أن الأسوأ لم يأت بعد مع ظاهرة النينيو المناخية.

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