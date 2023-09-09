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العثور على جسم ذهبي غريب في قاع المحيط قرب ألاسكا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 11:44 صباحا
العثور على جسم ذهبي غريب في قاع المحيط قرب ألاسكا
صورة للجسم المجهول الذي عثر عليه في قاع المحيط بالقرب من ألاسكا، في 30 أغسطس 2023 (أ ف ب)
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عثر مستكشفون أميركيون لأعماق البحار على جسم ذهبي غريب ذي شكل نصف دائري في قاع المحيط بالقرب من ألاسكا، ولم يتسنَ تحديد ماهيته، وأثار فضول الباحثين.

ففي نهاية أغسطس، عثر روبوت، يسيّر مِن بُعد ومزود كاميرا، وسط مجموعة صخور على عمق نحو 3300 متر على هذا الجسم المستدير ذي التوهج الذهبي، والبالغ قطره قرابة عشرة سنتيمترات، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تتولى إجراء هذه الأبحاث، في مذكرة، بأن العلماء احتاروا في شأن تحديد ماهية هذا الجسم بينما كانت الكاميرات تكبّر صورته، وراوحت ترجيحاتهم الأولى بين احتمال كونه عبارة عن خطافات لإسفنجة نافقة أو قطعة مرجان أو قشرة بيضة.

ورفع فريق العلماء الجسم البحري المجهول النوع إلى السفينة. وتُظهر صورة له في الهواء الطلق شيئاً مقبباً مترهلا قليلاً ولامعاً، يمكن حمله باليد.

ونقل بيان للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عن منسق البعثة، سام كانديو، قوله: «لا نزال غير قادرين على التعرف عليه، وكل ما نعرفه هو أن له أصلاً بيولوجياً».

وأضاف: «قد لا تتسنى لها معرفة المزيد عنه قبل إجراء تحاليل له في ظروف مخبرية».

ورأى «كانديو» أن هذا الاكتشاف في قاع المحيط الهادئ يذكّر بأن المعرفة عن كوكب الأرض والمحيطات لا تزال محدودة.

وضع خرائط للمناطق غير المستكشفة
شدّد منسق البعثة على أن الاستكشاف تحت الماء قد يتيح اكتشاف أنواع جديدة ربما تصلح أحياناً للتوصل إلى علاجات طبية جديدة مثلاً.

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وأوضحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن هدف بعثتها قبالة الساحل الجنوبي لألاسكا يتمثل في وضع خرائط لهذه المناطق غير المستكشفة، واستكشافها وتوصيفها.

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