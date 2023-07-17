«كال أوف ديوتي» ستبقى على «بلاي ستايشن»

القاهرة - بوابة الوسط

توصّلت شركتا «ميكروسوفت» و«سوني» العملاقتان للتكنولوجيا إلى صفقة تسمح بالاستمرار في إتاحة لعبة الفيديو الشهيرة «كال أوف ديوتي» على أجهزة «بلاي ستيشن»، وفق ما أعلنت «ميكروسوفت» أمس الأحد.

وبدأت شركة «ميكروسوفت» المالكة لأجهزة «إكس بوكس» المنافسة، إجراءات للاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو الأميركية «أكتيفيجن بليزرد» المنتجة للعبة «كال أوف ديوتي» في يناير 2022. وأثارت هذه الخطوة مخاوف من احتمال أن تحد من المنافسة في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، مما دفع إلى تعليق إنهاء عملية الاستحواذ. وتعني «الصفقة الملزمة» التي أُعلنت، أمس الأحد، أنه سيستمر إصدار لعبة «كال أوف ديوتي» على كل من «إكس بوكس» و«بلاي ستايشن».

سبنسر: صفقة ملزمة

وكتب مسؤول قسم تطوير الألعاب في «ميكروسوفت» فيل سبنسر، «يسعدنا إعلان أن ميكروسوفت وبلاي ستايشن وقعتا صفقة ملزمة للاستمرار في إطلاق (كال أوف ديوتي) على بلاي ستايشن بعد الاستحواذ على (أكتيفيجن بليزرد)». بدوره، قال رئيس «ميكروسوفت» براد سميث «منذ اليوم الأول من عملية الاستحواذ، التزمنا معالجة مخاوف الهيئات الناظمة والمنصات ومطوّري الألعاب والمستهلكين».

وسعت شركة «سوني» في السابق إلى منع استحواذ «ميكروسوفت» على «أكتيفجين بليزرد» التي تنتج أيضا ألعاباً ناجحة جدا مثل «كاندي كراش» و«وورلد أوف ووركرافت». ومن شأن عملية الاستحواذ أن تجعل «مايكروسوفت» ثالث أكبر شركة في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من حيث الإيرادات بعد «تنسنت» و«سوني».