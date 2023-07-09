  • Alwasat News
Atwasat

«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 09 يوليو 2023, 09:32 صباحا
«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي
شعار تطبيق «ثريدز» المملوك لشركة «ميتا». (شبكة بي بي سي البريطانية)
alwasat radio

جذب تطبيق «ثريدز» الجديد، المملوك لشركة «ميتا»، أكثر من 70 مليون مستخدم خلال ثلاثة أيام من إطلاقه، مع نشره أكثر من 95 مليون منشور.

جاء ذلك في الوقت الذي هدد فيه الملياردير الأميركي مالك منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إيلون ماسك، بتحرك قضائي ضد «ثريدز»، كما نقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية.

ويعد تطبيق «ثريدز» نسخة مشابهة لتطبيق «تويتر» الشهير، إلى الحد الذي جعل مسؤولي «ميتا» يطلقون عليه لقب «بديل تويتر لكن أكثر ودية».

30 مليون مشترك مع إطلاق خدمة «ثريدز».. هل يقضي على «تويتر»؟
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»

«غير مسموح بالغش»
ردا على إطلاق «ثريدز»، قال ماسك عبر تغريدة على منصته «تويتر»: «المنافسة أمر جيد، لكن غير مسموح بالغش».

وفي خطاب إلى مؤسس شركة «ميتا»، مارك زوكربيرج، اتهم محامي «تويتر»، أليكس سبيرو، الشركة بـ«الاختلاس المنهجي والمتعمد وغير القانوني لأسرار تويتر التجارية والملكية الفكرية لإنشاء تطبيق ثريدز».

لكن مالكة تطبيقات «فيسبوك» و«إنستغرام»، والآن «ثريدز»، نفت ما تداول عن أن موظفين سابقين في «تويتر» أسهموا في تطوير التطبيق الأخير.

وحسب البيانات الأخيرة، جذب «تويتر» أكثر من 350 مليون مستخدم حول العالم حتى الآن، واستغرق عدة سنوات ليحقق الانتشار الذي حققه «ثريدز» في أيام قصيرة.

ما هو تطبيق «ثريدز»؟
أطلقت «ميتا» تطبيق «ثريدز» الجديد الأربعاء الماضي، وهو تطبيق يسمح للمستخدمين بنشر منشورات لا تزيد على 500 حرف، مع إمكانية نشر مقاطع مصورة، لا تزيد على خمس دقائق، وصور.

و«ثريدز» متصل بالحساب الشخصي للمستخدم على تطبيق «إنستغرام»، ويمكن متابعة الصفحات والحسابات نفسها على الحسابين.

لكن التطبيق الجديد لا يسمح بمسح الحساب الخاص بك، أو إجراء تعديلات على المنشورات السابقة. كما أنه لا يحمل خاصية الرسائل المباشرة أو القصص الرائجة.

بينما يسمح تطبيق «العصفور الأزرق» بـ280 حرفا في التغريدة الواحدة، مع إمكانية نشر مقاطع مصورة لا تتخطى دقيقتين و20 ثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»

مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»
زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج

زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج
لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات

لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات
النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة
فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية

فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية
القبض على سارق شقيقه في طرابلس

القبض على سارق شقيقه في طرابلس
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد

أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام ...
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج

شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ

أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين

كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين
الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي للخطر»

الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي ...
منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه

منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه
إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس

إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس
في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم قضائي يؤيد توقيف رئيسها

في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم ...
سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة

سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة
«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية

«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة علمية: مرور الوقت يبدو «أبطأ» بـ5 مرات في بدايات الكون
دراسة علمية: مرور الوقت يبدو «أبطأ» بـ5 مرات في بدايات الكون
هولندا توصي بحظر الهواتف والساعات الذكية في الفصول المدرسية
هولندا توصي بحظر الهواتف والساعات الذكية في الفصول المدرسية
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا
30 مليون مشترك مع إطلاق خدمة «ثريدز».. هل يقضي على «تويتر»؟
30 مليون مشترك مع إطلاق خدمة «ثريدز».. هل يقضي على «تويتر»؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ...
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا...
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»
«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»...
اكتشاف عناصر للحياة على قمر جليدي تابع لكوكب زحل
اكتشاف عناصر للحياة على قمر جليدي تابع لكوكب زحل...
فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم
فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب ......
المزيد
«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي
«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك ......
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ...
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته ......
30 مليون مشترك مع إطلاق خدمة «ثريدز».. هل يقضي على «تويتر»؟
30 مليون مشترك مع إطلاق خدمة «ثريدز».. هل يقضي على «تويتر»؟...
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا
مرصد «كوبرنيكوس»: العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرا...
المزيد