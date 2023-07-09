«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

جذب تطبيق «ثريدز» الجديد، المملوك لشركة «ميتا»، أكثر من 70 مليون مستخدم خلال ثلاثة أيام من إطلاقه، مع نشره أكثر من 95 مليون منشور.

جاء ذلك في الوقت الذي هدد فيه الملياردير الأميركي مالك منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إيلون ماسك، بتحرك قضائي ضد «ثريدز»، كما نقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية.

ويعد تطبيق «ثريدز» نسخة مشابهة لتطبيق «تويتر» الشهير، إلى الحد الذي جعل مسؤولي «ميتا» يطلقون عليه لقب «بديل تويتر لكن أكثر ودية».

30 مليون مشترك مع إطلاق خدمة «ثريدز».. هل يقضي على «تويتر»؟

«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»

«غير مسموح بالغش»

ردا على إطلاق «ثريدز»، قال ماسك عبر تغريدة على منصته «تويتر»: «المنافسة أمر جيد، لكن غير مسموح بالغش».

وفي خطاب إلى مؤسس شركة «ميتا»، مارك زوكربيرج، اتهم محامي «تويتر»، أليكس سبيرو، الشركة بـ«الاختلاس المنهجي والمتعمد وغير القانوني لأسرار تويتر التجارية والملكية الفكرية لإنشاء تطبيق ثريدز».

لكن مالكة تطبيقات «فيسبوك» و«إنستغرام»، والآن «ثريدز»، نفت ما تداول عن أن موظفين سابقين في «تويتر» أسهموا في تطوير التطبيق الأخير.

وحسب البيانات الأخيرة، جذب «تويتر» أكثر من 350 مليون مستخدم حول العالم حتى الآن، واستغرق عدة سنوات ليحقق الانتشار الذي حققه «ثريدز» في أيام قصيرة.

ما هو تطبيق «ثريدز»؟

أطلقت «ميتا» تطبيق «ثريدز» الجديد الأربعاء الماضي، وهو تطبيق يسمح للمستخدمين بنشر منشورات لا تزيد على 500 حرف، مع إمكانية نشر مقاطع مصورة، لا تزيد على خمس دقائق، وصور.

و«ثريدز» متصل بالحساب الشخصي للمستخدم على تطبيق «إنستغرام»، ويمكن متابعة الصفحات والحسابات نفسها على الحسابين.

لكن التطبيق الجديد لا يسمح بمسح الحساب الخاص بك، أو إجراء تعديلات على المنشورات السابقة. كما أنه لا يحمل خاصية الرسائل المباشرة أو القصص الرائجة.

بينما يسمح تطبيق «العصفور الأزرق» بـ280 حرفا في التغريدة الواحدة، مع إمكانية نشر مقاطع مصورة لا تتخطى دقيقتين و20 ثانية.