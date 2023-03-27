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تحديد مستويات التنوع الحيوي في بحر الشمال بإحصاء الصدف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 03:07 مساء
تحديد مستويات التنوع الحيوي في بحر الشمال بإحصاء الصدف
متطوعون يفرزون الصدف بعد جمعه على شاطئ في بلجيكا في 25 مارس 2023 (أ ف ب)
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في مبادرة نُظمت على مساحة 400 كيلومتر من الشواطئ في فرنسا وبلجيكا وهولندا، شارك مئات الأشخاص أخيرا في يوم مخصص لإحصاء الصدف، على ضفاف بحر الشمال، بهدف قياس مستويات التنوع الحيوي البحري في المنطقة.

وفي هذه النسخة السادسة من المبادرة، ترسم ناتاشا دائرة كبيرة في الرمل مع أطفالها الذين يتسلحون بدلاء بلاستيكية لجمع الصدف الموجود وسط الدائرة التي رسموها قبل إحضارها إلى الشاطئ، حيث يتولى متطوعون فرزها بعناية ثم إجراء تعداد لها وتصنيفها بحسب النوع.

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وتقول ناتاشا بيراليس (40 عاما) والمشاركة للمرة الأولى بهذه المبادرة «علينا جمع كل الصدف غير المتكسر»، وفق «فرانس برس».

وتضيف «وجدنا محارا وأصدافا ورخويات... من ستة أجناس مختلفة على الأقل. هذا النشاط ممتع رغم الأوضاع المناخية الحالية».

يوم لتنظيف الشواطئ
ولم تثن الرياح العاتية المشاركين البالغ عددهم حوالى عشرة أشخاص في مدينة ميديلكيرك في شمال بلجيكا. ومن بين هؤلاء، أتت لورانس فيروليه (41 عاما) مع أطفالها الثلاثة، وهي تقول «لقد تعلمنا أمورا كثيرة. في العام الماضي، شاركنا في يوم لتنظيف الشواطئ. من المهم بأن يرى الأطفال تطور التنوع الحيوي والتوعية على الأحداث المناخية».

وشارك حوالى ثمانمئة شخص في عملية تعداد الصدف التي جرت بصورة متزامنة في بلجيكا وهولندا، وللمرة الأولى في فرنسا.

وفي المحصلة، أحصي إثر هذه الحملة 38 ألف صدفة، أي العدد نفسه تقريبا المسجل في 2022.

التنوع الحيوي 
وتشكل الأصداف مؤشرا جيدا لوضع التنوع الحيوي في بحر الشمال، على ما يوضح يان سيس من المعهد الفلمنكي للبحر، وهي الجهة المنظمة لهذا الحدث السنوي.

ويقول يان سيس إن «15% من الأصداف التي عُثر عليها كانت تنتمي إلى أجناس غريبة»، تخضع لمراقبة خاصة من العلماء الذين يخشون أن تكون من الأنواع الغازية. ويضيف «رأينا على سبيل المثال أجناسا أميركية تظهر على سواحلنا».

وعند شاطئ البحر، يعرض جوريس هوز (75 عاما) على المشاركين مراقبة الرخويات مجهريا وتعلّم التمييز بين خصائصها المختلفة.

مراقبة علم الأحياء البحرية
عالم الأحياء المتقاعد هذا عضو في جمعية بلجيكية متخصصة في مراقبة علم الأحياء البحرية. ويقول «لقد لاحظنا أن أجساما تعيش بصورة طبيعية في المياه الساخنة باتت تظهر بصورة متزايدة على السواحل»، ما يشكّل برأيه «مؤشرا على التغير المناخي».

وتعهد الاتحاد الأوروبي مطلع مارس تخصيص أكثر من 800 مليون يورو لحماية المحيطات.

ويقول يان سيس «ترغب أوروبا في تصحيح الوضع في محيطاتنا بحلول 2030. إذا ما أردنا بلوغ هذا الهدف، نحن في حاجة إلى أفراد العامة. وهذا النوع من المبادرات يسمح بتوعية السكان على هذه الإشكاليات».

وفي هذا العام، كانت قشور الأصداف المثقوبة في صلب اهتمامات العلماء الذين أرادوا تحديد عدد الحلزونيات التي تشكل تهديدا على الأصداف.

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