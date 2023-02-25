اكتشاف يغير تاريخ استخدام القوس والسهام في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت دراسة، نُشرت في مجلة «ساينس أدفانسز»، أن الإنسان العاقل استعمل هذا القوس والنشاب قبل 54 ألف عام، حسب معطيات تحصّل عليها من كهف في جنوب فرنسا.

وقدمت الدراسة بذلك دليلاً على أقدم استخدام معروف للقوس والنشاب في أوروبا، أي قبل نحو 40 ألف سنة مما كانت بيّنته الدراسات السابقة.

- متحجرة تثبت أن الإنسان العاقل أقدم مما يُعتقد

وتفيد الأدلة الموثّقة بأن استخدام القوس والسهام في أفريقيا يعود إلى 70 ألف عام. أما في أوروبا، فكان أقدم دليل يشير إلى أن هذا السلاح كان مُعتمداً قبل ما يراوح بين عشرة آلاف و12 ألف سنة (في ألمانيا)، وفق «فرانس برس».

وتستند الدراسة الجديدة على أدوات عُثر عليها في كهف ماندران في منطقة لا دروم. وشهد الموقع عمليات تنقيب منذ عام 1990، وتبيّن أن فيه طبقات أثرية عدة تُظهر أنه كان مسكوناً لأكثر من 80 ألف سنة، وتناوب عليه الإنسان العاقل والإنسان الحديث وإنسان النياندرتال.

ونُسِبَت طبقة سُمّيَت «E» إلى وجود الإنسان العاقل قبل 54 ألف عام، وتقع بين طبقتين تدلان على وجود إنسان نياندرتال.

وعُثر في هذه الطبقة «E» على مئات النصال الحجرية المقطوعة تتسم ببراعة في التنفيذ تفوق تلك الموجودة في الطبقات الأخرى.

مفتاح للباحثين

وشكّلت هذه النصال مفتاحاً للباحثين، لأن المواد الأخرى المستخدمة في الرماية بالقوس (اي الخشب والألياف والجلود...) أكثر هشاشة، وبالتالي تتلف بمرور الوقت، مما يجعل التعرف على هذه التقنيات أمراً صعباً بشكل عام.

وسعياً إلى التأكد من وظيفة هذه النصال التي يقل حجم بعضها عن حجم قطعة نقود معدنية، أنتج العلماء نسخاً طبق الأصل عنها، ووضعوها على رأس أسهم أطلقوها من قوس على حيوانات نافقة.

وقالت الباحثة في جامعة إيكس مرسيليا المعدّة الرئيسية للدراسة لور ميتز «لم يكن إطلاقها على الحيوانات إلا بواسطة قوس لأنها كانت اصغر وأخفّ بكثير من أن تكون فاعلة». وأضافت «لم يكن أمامنا سوى استخدام طريقة الدفع هذه».

إضافة إلى ذلك، قورنت الكسور التي تعرضت لها نسخ النصال جرّاء اصطدامها بعظام الحيوانات، بتلك الموجودة على النصال الصوانية الأصلية التي عُثر عليها في الكهف.

ولاحظت لور ميتز أن «الكسور على الكثير من النصال، ولو ليس عليها كلها، كانت ناتجة عن اصطدامات».

سكان الكهف

ويُعتقد أن سكان الكهف في ذلك الزمن كانوا يصطادون خيولاً وثيران بيسون وغزلاناً، وعُثر داخل الكهف على عظام تعود إلى حيوانات من هذه الأنواع، وفق «فرانس برس».

وبيّنت الاكتشافات في كهف ماندران أن الإنسان العاقل استوطن أوروبا الغربية قبل نحو 54 ألف عام. وتوصل الباحثون في دراسة سابقة إلى أن هذين النوعين من البشر شغلا المكان بالتناوب.

ورجّحت لور ميتز أن يكون الإنسان العاقل وإنسان نياندرتال تقاطعا من دون أن تتضح «طبيعة اجتماعهما»، وما إذا كانت سلمية أم لا.

وأشارت إلى أن إنسان نياندرتال الذي سكن الكهف بعد الإنسان العاقل استمر في استخدام الأسلحة التقليدية، كالرماح، من دون تطوير تقنيات الدفع.

وخلص معدّو الدراسة إلى أن «تقاليد وتقنيات هاتين المجموعتين كانت شديدة التمايز، مما يدل على ميزة تكنولوجية ملحوظة للسكان المعاصرين أثناء توسعهم في القارة الأوروبية».