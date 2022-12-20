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تغريم «إبيك غايمز» 520 مليون دولار لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 04:30 مساء
تغريم «إبيك غايمز» 520 مليون دولار لهذا السبب
شعار لعبة «فورنايت» يظهر على شاشة جهاز لوحي في باريس، 18 فبراير 2019 (أ ف ب)
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ستدفع الشركة الأميركية لتطوير الألعاب «إبيك غايمز» مبلغ 520 مليون دولار ضمن تسوية مع لجنة التجارة الفدرالية التي تتهمها بعدم توفيرها حماية كافية للاعبين القاصرين في لعبتها الشهيرة «فورتنايت»، على ما أفاد بيان، الإثنين.

وستدفع «إبيك غايمز» 275 مليون دولار من المبلغ عما يتعلق بجمع بيانات مرتبطة باللاعبين القاصرين وتعريضهم للبالغين أيضا. أما بقية المبلغ، أي 245 مليون دولار، فستدفعها الشركة عن مشتريات أجراها لاعبون دون السن القانونية، ولم يكونوا على علم بأنهم عمليات شراء، وفق «فرانس برس».

وفي كندا، تواجه «إبيك غايمز» دعوى جماعية بتهمة جعل محبّي لعبة «فورتنايت» يدمنونها.

- دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

ويأخذ آباء على لعبة «فورتنايت» تسبّبها بإدمان مشابه لما «يحدثه الهيرويين أو الكوكايين»، مشيرين إلى عوارض «جسدية ونفسية» يتعرض لها أبناؤهم كـ«الصداع» و«الآلام في الظهر»، بالإضافة إلى «اضطرابات اجتماعية».

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