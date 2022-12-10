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دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 02:41 مساء
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
شعار لعبة فورنايت يظهر على شاشة جهاز لوحي في باريس في 18 فبراير 2019 (أ ف ب)
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ينظر القضاء الكندي في أمر دعوى جماعية ضد شركة «إبيك غايمز»، مطورة «فورتنايت»، بتهمة جعل محبي لعبة الفيديو الشهيرة يدمنون عليها.

ويأخذ ثلاثة آباء على لعبة «فورتنايت» تسببها بإدمان مشابه للذي «يحدثه الهيرويين أو الكوكايين»، مشيرين إلى عوارض «جسدية ونفسية» يتعرض لها أبناؤهم كـ«الصداع» و«الآلام في الظهر» إضافة إلى «اضطرابات الاجتماعية مهمة»، وفق «فرانس برس».

- نسخة مجانية من «فورتنايت» على «آي فون»

وأشار قرار صدر، الأربعاء، وأجاز استكمال الدعوى، إلى أن أحد القاصرين الثلاثة المذكورين شخص بالإدمان السيبراني، فيما لعب آخر كان يبلغ 13 عامًا آنذاك 7781 مباراة في غضون عامين، مع إمضائه «ثلاث ساعات من اللعب أقله يوميا»، وكان أحيانا يواصل اللعب حتى منتصف الليل. وأكد أصحاب الدعوى أن اللعبة «تشجع على الإنفاق الزائد للأموال».

ومع أن تنزيلها مجاني، يمكن للمستخدمين شراء عملة «في-بكس» الافتراضية، بهدف الاستفادة من اكسسوارات أو تفاصيل في اللعبة بينها ألبسة أو رقصات مثلًا.

ضحية لعملية احتيال
وأوضح جان فيليب كارون، أحد المحامين اللذين توليا تقديم الالتماس، أن أحد الأطفال المذكورين أنفق أكثر من ستة آلاف دولار كندي (نحو 4333 دولارًا أميركيًا) و«ذهب إلى حد القول إنه كان ضحية لعملية احتيال».

وأكد المحامي أنه «راض» و«واثق» من النتائج القضائية المرتقبة، لاعتباره أن «الأدلة مقنعة» وتدعم كل القضايا التي يتولاها.

ويطالب الآباء الثلاثة ووكيلا الدفاع عنهم «بتعويضات معنوية ومادية بالإضافة إلى استرداد ما دفعوه»، وتحديدًا المبالغ التي أنفقها لاعبون قاصرون على المشتريات.

ويؤكد ممثلو شركة «إبيك غايمز» من جانبهم أن الأدلة «غير كافية»، مشيرين إلى عدم وجود «تقرير من خبراء»، أو «تقرير طبي يفيد بتشخيص حالة إدمان « أو دراسة تتمحور على «الآثار الضارة لألعاب الفيديو».

محاكم كيبيك
وسيتعين على الشركة المطورة للألعاب الدفاع عن نفسها في الأشهر المقبلة أمام محاكم كيبيك، امواجهة تهم تفيد بتطويرها وتسويقها منتج «خطر وضار»، وامتناعها عن التطرق لمخاطر اللعبة وإلحاقها أضرر بالقاصرين من خلال نظام الدفع الخاص بها.

وفي أبريل، توصلت «إبيك غايمز» إلى تسوية تدفع بموجبها 26,5 مليون دولار في ولاية كارولينا الشمالية لحل مسألة مرتبطة بشراء قصر عملتها الافتراضية.

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