قطط هيمنغواي

(1)

يعتبر شهر يوليو مهماً لمحبي الكاتب الأميركي إرنست هيمنغواي؛ فهو الشهر الذي ولد ورحل فيه حيث ولد يوم 21 يوليو عام 1899 ومات منتحراً في 2 يوليو 1961.

كان هيمنغواي مصاباً بالعديد من الأمراض منها إدمان الخمر والاكتئاب والهوس وفقدان الذاكرة، وكان للكاتب هوايات متعددة مثل الصيد والملاكمة ومصارعة الثيران.

(2)

ثمة هواية أخرى اشتُهر بها الكاتب وهي تربية القطط، وخاصة تلك التي لديها بعض التشوهات الجينية: فهي قطط متعددة المخالب Polydactyl Cats؛ فللقطة الطبيعية أربعة مخالب بالإضافة إلى العروة في الأطراف الأمامية، أما تلك المتعددة المخالب فقد يصل العدد إلى سبعة أو أكثر.

كان هيمنغواي من أشهر الشخصيات التي اهتمت بهذه القطط حتى حملت اسمه؛ فالقطط تحمل الأسم العلمي Hemingway Cats، وكان الكاتب قد ربى أكثر من مئة من القطط نصفها من هذا النوع من القطط المشوهة.

وبعد وفاة الكاتب في يوليو 1961 تحول منزله إلى متحف وحديقته إلى ملجأ لأحفاد تلك القطط، ولهيمنغواي مقولة مشهورة عن القطط حين قال: «القطط بعكس البشر تعبر عن مشاعرها نحوك في صراحة، يمكن للبشر أن يخفوا مشاعرهم نحوك أما القطط فلا» وللكاتب قصة قصيرة مشهورة بعنوان «قطة تحت المطر».

(3)

يروي الكاتب «أيرين ماكارثي» أن أول قطة حصل عليها هيمنغواي كانت هدية من قبطان التقى به في حانة في إحدى الجزر، وهي قطة بستة مخالب وكان القبطان قد أخذ معه تلك القطة لجلب الحظ حيث يظن البحارة أن وجود قطة في سفينة هو فأل خير وهي أيضاً من وسائل مطاردة الجرذان على ظهر السفينة بعكس الأرنب التي يمنع البحارة من أخذها معهم.

وكان هيمنغواي يطلق على قططه أسماء المشاهير مثل «مارلين مونرو» و«هاري ترومان» الرئيس و«ترومان كابوت» الكاتب وغيرها من أسماء المشاهير. وكانت قطط هيمنغواي تنعم بكشف طبي كل عام، وكان الدكتور البيطري «إيدي كلارك» يمر كل أسبوع على ملجأ القطط لمتابعة الحالات المرضية كما يقول الكاتب أيرين ماكارثي الذي يروي قصة طريفة حول قطط هيمنغواي حيث تم الحكم على إحدى تلك القطط بـ «السجن» عشرة أيام بعد هجومها على أحد السواح الذي كان عدوانياً نحوها.

(4)

لم يكن هيمنغواي الكاتب الوحيد الذي أحب القطط بل سبقه في ذلك عدد من الكتاب المشهورين مثل الشاعر ت. س. إليوت الذي كان من بين كتبه واحد عن القطط تحول إلى أوبرا وكذلك الإنجليزية فيرجينيا وولف والفرنسية كوليت. ومن كتاب القرن التاسع عشر اشتهرت قطط لفكتور هيغو وشارل بودلير وشارل ديكنز وألكسندر دوما.. وغيرهم.

للمزيد يمكن الإطلاع على المرجع التالي:

Facts About Hemingway's Cats

BY Erin McCarthy