بدونة المدن وتريفها

يتناول مقال عمر الكدي "من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي"* الفارق بين منشأ محمد بن علي السنوسي في مدينة مستغانم الجزائرية ومعمر القذافي الذي نشأ في الصحراء وتأثير عامل المنشأ في نفسية الشخصيتين. فالأول وجد في الصحراء أفضل مكان لتأسيس دولته، حيث اعتمد على بناء الزوايا لنشر دعوته وأضاف إليها وظائف مراكز الحكم من دفاع وقضاء وجمع الضرائب، متجاوزا بذلك التراتب القبلي فـ "اختفى التقسيم الهرمي لقبائل برقة الذي تحتل قمته قبائل السعادي ثم مرابطو البركة وأخيرا مرابطو العصا والزبل".

ونريد أن نقف عند هذه النقطة وتحليل الخلفية الاجتماعية لقبول قبائل برقة بزعامة، أو قيادة، محمد بن علي السنوسي.

فالقبائل البدوية، وحتى الريفية، في أي مكان، لا تقبل بالخضوع لقيادة شخص من قبيلة أخرى لها، لأن هذا يعني سيادة هذه القبيلة عليها، وبالتالي يمكن أن تقبل بالانضواء تحت سيادة الغريب لانعدام جذوره الاجتماعية في المنطقة المعنية الأمر الذي يضمن حياديته بين القبائل ويظل هو من جانبه حريصا على انتهاج هذه الحيادية. لذلك استغل محمد بن علي السنوسي هذا البعد أفضل استغلال.

وهذه ليست أول مرة يحدث فيها مثل هذا الأمر في ليبيا، فلقد سبق أن جرى حدث مشابه مع دولة أولاد امحمد في فزان (957هـ - 1550م وحتى 1228هـ - 1813م) التي أسسها امحمد الفاسي. أعتقد أن محمد بن علي السنوسي لم يكن لينجح في مشروعه لو اختار غرسه في إقليم طرابلس بسبب هذا البعد الاجتماعي.

نعود الآن إلى أثر فارق المنشأ الشخصي في نفسية محمد بن علي السنوسي ومعمر القذافي الذي يستجليه عمر الكدي بنباهة. فالأول رغم نشوئه في المدينة اختار، لأسباب لوجستية واجتماعية، الصحراء لتأسيس دولته، لكنه كان يطمح إلى أن تكون لها مدينة عاصمة يرجح عمر الكدي أنها كانت ستكون مدينة البيضاء.

بينما تسببت النشأة المعقدة لمعمر القذافي في الصحراء في تولد حالة عاتية من الحقد لديه على المدينة والمدنيين وأمعن في ذلك إلى حد أنه حاول العودة بالمجتمع الليبي إلى زمن مضى من خلال محاولة إحلال نظام المقايضة العينية بدل التعامل بالعملة وشعار "الحي ينظفه أهله" في محاولة تحويل أحياء المدن إلى نجوع صحراوية وقرى ريفية. لقد بذل معمر القذافي أقصى جهده وإمكانياته في مشروع بدونة المدن، وبالذات طرابلس، وترييفها.



* https://alwasat.ly/news/opinions/387722?author=1