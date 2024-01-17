«بوبي» يخسر موقتا لقب «أكبر كلب في العالم» إثر شكوك في صحة عمره

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الثلاثاء موسوعة غينيس للأرقام القياسية تعليق لقب أكبر كلب على الإطلاق في العام 2023، للكلب «بوبي» الذي فارق الحياة في أكتوبر بالبرتغال وفتح تحقيق حول طول عمره الذي أثار عديد الشكوك.

وقال ناطق باسم موسوعة غينيس للأرقام القياسية لوكالة «فرانس برس» إن اللجنة القيمة على الموسوعة قررت خلال التحقيق تعليق الرقمين القياسيين لأكبر كلب حي وأكبر كلب على الإطلاق، لافتاً إلى أن هذا القرار موقت.

ونفق الكلب «بوبي» في أكتوبر الماضي عن 31 عاما و165 يوما، بحسب بيان نشره موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية الذي كرّسه في فبراير 2023، بعد أن أقرّ رسمياً بطول عمره الاستثنائي.

هذا الكلب من سلالة «رافيرو» التي يتراوح متوسط عمرها المتوقع بين 12 و14 عاماً في المعدل، كان يعيش محاطاً بالقطط في منزل في قرية كونكيروس الصغيرة في وسط البرتغال.

ونجا هذا الحيوان الأليف ذو الشعر البني من مصير أتراب له دُفنت عند الولادة. وقد جرى إخفاؤه من جانب أطفال العائلة، ما أنقذ حياته.

وعندما سئل مالكه ليونيل كوستا، الذي لم يستجب لطلبات وكالة «فرانس برس» الثلاثاء، عن سر طول عمره، أوضح قبل عام أن الأمر يعود بشكل رئيسي إلى البيئة الهادئة التي عاش فيها الكلب والطعام المتنوع المعدّ في المنزل، والقائم خصوصاً على اللحم والسمك.

ويثير عمره حالياً تساؤلات، لا سيما بسبب الاختلافات في لون قوائمه التي تظهر في صور «بوبي» خلال الصغر وفي صور أحدث له، بحسب تحقيق أجرته إحدى المجلات.

وقال ميغيل، وهو طبيب بيطري في عيادة في لشبونة، في مقابلة أجرتها وكالة «فرانس برس» قبل عام، إنه بحسب صور هذا الكلب المنشورة في وسائل الإعلام، «لا يبدو أن عليه علامات لكلب كبير في السن، أو يعاني من مشاكل في الحركة أو حتى على مستوى الكتلة العضلية».