طائر نادر في كولومبيا لديه خصائص الذكور والإناث

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت دراسة نشرت بمقال في «Journal of Field Ornithology» أن طائر التانغرا الزمردي الذي يوجد في منطقة تمتد من المكسيك إلى البرازيل يمثل حالة نادرة لطائر لديه خصائص كلا الجنسين.

وأكد خبراء في المقال الذي نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أن هذه هي الحالة الأولى منذ أكثر من مئة عام من الثنائية الجنسية التي لوحظت لدى طائر التانغرا الزمردي (الكلوروفانس سبيزا)، والذي يكسوه ريش أزرق يميز الذكور على اليمين وريش أخضر يميز الإناث على اليسار.

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رُصد الطائر للمرة الأولى العام 2019 في إحدى بلدات مقاطعة كالداس في شمال وسط كولومبيا. وهي أول مرة يُرصد فيها فرد حي يتمتع بخصائص كلا الجنسين في هذا النوع الذي يمكن أن يصل طوله إلى 14 سنتيمترا.

وأضافت الدراسة: «لدى الطيور، يعتقد أن هذه الظاهرة ناتجة عن طفرة أثناء انقسام خلايا البويضة، يليه إخصاب مزدوج بواسطة حيوانات منوية منفصلة». ومثل هذه الحالة تسجل أحيانا لدى الحشرات والقشريات.

واعتاد سكان المنطقة التي رُصد فيها الطائر على رؤية الإناث الخضراء والذكور الزرقاء ترفرف، ولكن ليس باللونين في آن.

وقال المصور الهاوي جون موريو لوكالة «فرانس برس» والذي رصده للمرة الأولى في 2019 قبل أن يراقبه مع خبراء لأكثر من سنة «كنت محظوظا لرؤية طير كان بالنسبة لنا مختلفا تماما عن أي شيء رأيناه في السابق»، مضيفا «كان يتصرف بطريقة غريبة جدا لأنه لم يكن يأتي إلا بمفرده (ليأكل)، لذلك بدأت في متابعته».

وخلصت الدراسة إلى القول «كان يتجنب عموما الطيور الأخرى من نوعه وهي أيضًا كانت تتجنبه، لذلك يبدو من غير المرجح أن يكون لدى هذا الطائر أي فرصة للتكاثر».