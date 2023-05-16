نفوق نحو 20 مليون طائر في أوروبا بسبب الزراعة الحديثة واستخدام المبيدات

القاهرة - بوابة الوسط

تشكل الزراعة المكثفة السبب الرئيسي للانخفاض الكبير في أعداد الطيور في أوروبا، التي يقضي منها سنويا نحو 20 مليون طائر، على ما خلص باحثون في دراسة حديثة استندوا فيها إلى كمية من البيانات غير مسبوقة من ناحية نطاقها.

وتعاون عدد كبير من العلماء الأوروبيين الذين ينشرون أعمالهم في مجلة «بروسيدينغز أوف ذي ناشونال أكاديمي أوف ساينس» الأميركية، بهدف معرفة نوع الأنشطة البشرية المسؤولة عن انخفاض أعداد الطيور الأوروبية.

واستخدموا كمية من البيانات غير مسبوقة من ناحية نطاقها، إذ تشمل ملاحظات أجريت لـ170 نوعا من الطيور في عشرين ألف موقع مراقبة بيئي في 28 دولة أوروبية على مدى 37 عاما.

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وقال منسق الدراسة والباحث في المركز الفرنسي للبحوث العلمية، فنسان دوفيكتور، «رصدنا انخفاضا بمقدار الربع في وفرة الأنواع منذ العام 1980»، مضيفًا «بعبارة أخرى، قُتل 800 مليون طائر على مدى 40 عاما، أي ما يعادل 20 مليونا في السنة، وهو ما يشير إلى انخفاض كبير في أعداد الطيور الأوروبية».

وتأثرت بعض النظم الإيكولوجية أكثر من غيرها بهذا الانخفاض، إذ شهدت أعداد الطيور التي تعيش في الغابات انخفاضًا بنسبة 18%، بينما تدهور عدد الطيور التي تعيش في المدن بنسبة 28%، وتلك الخاصة بالبيئات الزراعية تراجعت بـ57%.

وخلص الباحثون إلى أن «الزراعة المكثفة، وتحديدا استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة، هي السبب الرئيسي لمعظم الانخفاضات في أعداد الطيور، خاصة تلك التي تتغذى على اللافقاريات».

وذكر الباحثون أن هذه اللافقاريات هي «جزء مهم من النظام الغذائي لطيور كثيرة خلال مراحل معينة من تطورها»، وهي مهمة لـ143 نوعا من الأنواع الـ170 التي شملتها الدراسة.

ورُصد الانخفاض في الأعداد لدى أنواع كخاطف الذباب المرقط (-63%) وعصفور الدوري الشهير(-64%).

ولحد الانخفاض الكبير في أعداد الطيور، ينبغي البدء في تغيير النموذج الزراعي المعتمد، لكنّ «النظرة تجاه المجال الزراعي لا تزال صناعية»، من خلال الاستخدام المكثف للميكنة والمواد الكيميائية، حسب دوفيكتور.

وبالإضافة إلى الزراعة، تؤثر عوامل أخرى مرتبطة بالنشاط البشري على أعداد الطيور، وأبرزها التغير المناخي، فضلا عن التطور المدني الذي يؤثر سلبا على طيور كثيرة، منها السمامة الشائعة والسنونو.