75 نوعاً بينها خمسة منقرضة مرشحة للقب «طير القرن» في نيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

بينما يأمل منظمو المسابقة لفت الانتباه من خلال هذا الاستطلاع إلى الطيور المهددة بالانقراض، أُدرجت خمسة أنواع منقرضة في الترشيحات لنيل لقب «الطير الأكثر شعبية في نيوزيلندا».

وتثير مسابقة جمال الطيور السنوية في نيوزيلندا عادةً جدلاً كبيراً، حسب وكالة «فرانس برس».

مسابقة «طائر السنة»

غاب عن مسابقة «طائر السنة» العام الفائت ببغاء كاكابو الممتلئ، الذي يشبه كرة بولينغ بريش أخضر، والذي لا يستطيع الطيران. واستبعد المنظمون من مسابقة 2022 هذا الطير الذي سبق أن فاز مرتين باللقب، سعياً منهم إلى إعطاء فرصة للأنواع الأقل شعبية. بينما أثار السماح بفوز خفّاش محلي باللقب في العام 2021 غضباً.

بتتويج الطير تحتفل بمئويتها

ستحتفل جمعية «فورست آند بيرد»، التي تنظم المسابقة، بذكراها المئوية عبر تتويج الطير الأكثر شعبية في نيوزيلندا خلال الأعوام المئة الأخيرة، حتى إذا لم تكن بعض الأنواع التي يمكن أن تفوز موجودة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«فورست آند بيرد»، نيكولا توكي، في احتفال إطلاق المسابقة السبت: «نحن نبحث عن الطائر الذي استحوذ على قلوب النيوزيلنديين خلال القرن العشرين».

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«طير القرن»

رشّحت الجمعية البيئية 75 نوعاً لمسابقة «طير القرن»، والتي يُعتقد أن خمساً منها قد انقرضت في نيوزيلندا. ومن بين هذه الأنواع طير هويا الذي يعود آخر ظهور مؤكد له إلى العام 1907. ويمكن للناخبين أيضاً أن يختاروا البومة الضاحكة، المعروفة أيضا باسم «ويكاو»، التي فُقد أثرها منذ العام 1914.