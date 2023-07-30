  • Alwasat News
Atwasat

75 نوعاً بينها خمسة منقرضة مرشحة للقب «طير القرن» في نيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الأحد 30 يوليو 2023, 01:32 مساء
75 نوعاً بينها خمسة منقرضة مرشحة للقب «طير القرن» في نيوزيلندا
ببغاء كاكابو الممتلئ الذي يشبه كرة بولينغ بريش أخضر والذي لا يستطيع الطيران (أ ف ب)
alwasat radio

بينما يأمل منظمو المسابقة لفت الانتباه من خلال هذا الاستطلاع إلى الطيور المهددة بالانقراض، أُدرجت خمسة أنواع منقرضة في الترشيحات لنيل لقب «الطير الأكثر شعبية في نيوزيلندا».
وتثير مسابقة جمال الطيور السنوية في نيوزيلندا عادةً جدلاً كبيراً، حسب وكالة «فرانس برس».
مسابقة «طائر السنة»
غاب عن مسابقة «طائر السنة» العام الفائت ببغاء كاكابو الممتلئ، الذي يشبه كرة بولينغ بريش أخضر، والذي لا يستطيع الطيران. واستبعد المنظمون من مسابقة 2022 هذا الطير الذي سبق أن فاز مرتين باللقب، سعياً منهم إلى إعطاء فرصة للأنواع الأقل شعبية. بينما أثار السماح بفوز خفّاش محلي باللقب في العام 2021 غضباً.
بتتويج الطير تحتفل بمئويتها
ستحتفل جمعية «فورست آند بيرد»، التي تنظم المسابقة، بذكراها المئوية عبر تتويج الطير الأكثر شعبية في نيوزيلندا خلال الأعوام المئة الأخيرة، حتى إذا لم تكن بعض الأنواع التي يمكن أن تفوز موجودة.
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«فورست آند بيرد»، نيكولا توكي، في احتفال إطلاق المسابقة السبت: «نحن نبحث عن الطائر الذي استحوذ على قلوب النيوزيلنديين خلال القرن العشرين».

-أوغندا.. ظهور كلاب يعتقد أنها منقرضة منذ 40 سنة
-دراسة: تدهور أعداد طيور البطريق قد يفاقم التغيُّر المناخي

«طير القرن»
رشّحت الجمعية البيئية 75 نوعاً لمسابقة «طير القرن»، والتي يُعتقد أن خمساً منها قد انقرضت في نيوزيلندا. ومن بين هذه الأنواع طير هويا الذي يعود آخر ظهور مؤكد له إلى العام 1907. ويمكن للناخبين أيضاً أن يختاروا البومة الضاحكة، المعروفة أيضا باسم «ويكاو»، التي فُقد أثرها منذ العام 1914.

الطيور المهددة بالانقراض
أشارت توكي إلى أنها تأمل أن تؤدي إضافة أنواع منقرضة إلى إثارة الاهتمام بالطيور المهددة بالانقراض. وأضافت أن الأنواع المنقرضة حالياً هي بمنزلة «تذكير مفجع بخسارة التنوع الأحيائي المذهل». وذكّرت بأن «82% من أنواع الطيور المحلية الحية مهددة أو معرضة لخطر الانقراض». وقالت: «لا يمكننا أن ندع مصير المزيد من الأنواع يؤول إلى ما انتهى إليه المصير المأساوي للبومة الضاحكة أو هويا». ويبدأ التصويت في نهاية أكتوبر، وينتهى في 12 نوفمبر، ويُعلن الفائز في اليوم التالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟
كاريكاتير خيري - آثار!

كاريكاتير خيري - آثار!
الثلاثاء.. إطلاق مشروع «ألبوم ليبيا» بالمدينة القديمة في طرابلس

الثلاثاء.. إطلاق مشروع «ألبوم ليبيا» بالمدينة القديمة في طرابلس
فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1

فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1
طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية

طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين

غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد

ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في ...
كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!

كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم

الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات

الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات
شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا

شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا
في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصفات «تواي نوين».. من تيك توك لمطعم فاخر في لوس أنجليس
وصفات «تواي نوين».. من تيك توك لمطعم فاخر في لوس أنجليس
وداع مهيب لأول باندا مولود في فرنسا قبل نقله إلى الصين
وداع مهيب لأول باندا مولود في فرنسا قبل نقله إلى الصين
التعدين يهدد ثروة التنوع الأحيائي في قاع البحر
التعدين يهدد ثروة التنوع الأحيائي في قاع البحر
نفوق 51 حوتاً طيّاراً بعد جنوحها إلى أحد شواطئ غرب أستراليا
نفوق 51 حوتاً طيّاراً بعد جنوحها إلى أحد شواطئ غرب أستراليا
نرويجية ونيبالي يحققان رقما قياسيا في تسلق قمم الجبال
نرويجية ونيبالي يحققان رقما قياسيا في تسلق قمم الجبال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات فضائية على الأرض
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات ......
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا...
امرأة بريطانية تؤكد أنها تعرفت إلى هوية «جاك السفاح»
امرأة بريطانية تؤكد أنها تعرفت إلى هوية «جاك السفاح»...
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ......
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين...
المزيد
75 نوعاً بينها خمسة منقرضة مرشحة للقب «طير القرن» في نيوزيلندا
75 نوعاً بينها خمسة منقرضة مرشحة للقب «طير القرن» في ......
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات فضائية على الأرض
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات ......
مع مرارة الحرب.. القهوة اليمنية تصمد أمام تغييرات السياسة
مع مرارة الحرب.. القهوة اليمنية تصمد أمام تغييرات السياسة...
نرويجية ونيبالي يحققان رقما قياسيا في تسلق قمم الجبال
نرويجية ونيبالي يحققان رقما قياسيا في تسلق قمم الجبال...
نفوق 51 حوتاً طيّاراً بعد جنوحها إلى أحد شواطئ غرب أستراليا
نفوق 51 حوتاً طيّاراً بعد جنوحها إلى أحد شواطئ غرب أستراليا...
المزيد