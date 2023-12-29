  • Alwasat News
Atwasat

«منازل صغيرة» للتصدي لفيضانات عملاقة في بنغلادش

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 03:18 مساء
«منازل صغيرة» للتصدي لفيضانات عملاقة في بنغلادش
منزل صغير للحماية من الفيضانات في بنغلادش في بلدة شار شيلداها بشمال البلاد في 3 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

صممت المهندسة المعمارية مارينا تباسوم نموذج «منزل صغير» من الخيزران والصفائح المعدنية لمساعدة السكان على مواجهة مخاطر الفيضانات التي تفاقمت بسبب تغير المناخ في بنغلادش المعرضة لارتفاع منسوب المياه.

أوضحت مارينا الفائزة بجائزة آغا خان للعمارة التي تكافىء أعمالا تتكيف مع احتياجات العالم الإسلامي، أنها صممت منزلا «بأدنى كلفة ممكنة لهؤلاء الذين يحتاجونه» مع مواد متوافرة محليا، في تصريح إلى «فرانس برس».

وقالت المهندسة إن الهيكل الذي يرتكز على أعمدة من الخيزران «يمكن تجميعه وتفكيكه بسهولة». تبلغ كلفة بناء الهيكل حوالى 450 دولارا (400 يورو) بما يشمل كلفة اليد العاملة.

وتتابع «إنه نظام معيار متنقل، لذلك يمكن نقله من مكان الى آخر» في إشارة إلى مشروع «يحضر لتغير المناخ».

استوحت التصميم جزئيا من المنازل الخشبية التقليدية في مونشيغانج (منطقة في وسط بنغلادش) بنيت على ركائز متينة ضد الفيضانات، وتخطط لبناء أكثر من مئة خودي باري في مختلف أنحاء البلاد.

هذه السنة، حين فاض نهر براهمابوترا أثناء فترة الأمطار الموسمية، لم يضطر أبو سعيد إلى الفرار للمرة الأولى في حياته. انتظر فقط الى حين انحسار الفيضان من الطابق الأول من منزله.

أبو سعيد: لقد أنقذنا خودي باري
يعيش هذا المزارع البالغ من العمر 40 عاما في «خودي باري»، أو «منزل صغير»، وهو هيكل مبتكر مكون من طابقين يوفر ملجأ في مواجهة المخاطر المناخية التي تهدد بشكل متزايد هذا القسم من جنوب آسيا.

وقال أبو سعيد «لقد أنقذنا خودي باري» حيث يعيش مثل الملايين من سكان بنغلادش في السهول الخصبة الشاسعة في البلاد، وأضاف إن «مغادرة المنزل خلال الفيضانات يشكل جزءاً من حياتنا. وفي كثير من الأحيان، بعد انحسار الفيضانات، نعود لنرى أن ممتلكاتنا قد سرقت». وأكد أنه يأمل «في ألا نضطر أبدا إلى مغادرة منازلنا مرة أخرى».

شرطة بنغلادش توقف صياد نمور بعد ملاحقة 20 عاما
تعطل قطارات في بيرو بسبب الفيضانات
نساء حوامل ينتظرن مساعدة طبية داخل ملاجئ افترشنها بسبب فيضانات باكستان

تعد بنغلادش بين الدول الأكثر عرضة للخطر في العالم بسبب كوارث الأرصاد الجوية الناجمة عن تغير المناخ وارتفاع منسوب المياه.

حذر العلماء من أن اشتداد موسم الأمطار وتسارع ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا، يؤديان إلى خلل في مستويات نهري الغانج وبراهمابوترا، وهما نهران مقدسان يشكلان دلتا مهمة للبلاد.

وكانت فيضانات عملاقة في منطقة سيلهيت (شمال شرق) عام 2022 ألحقت أضرارا بسبعة ملايين شخص وأسفرت عن مقتل حوالى مئة شخص.

لكن عمليات الإغاثة وإعادة الإسكان، على مستوى أحد البلدان الأكثر كثافة سكانيا في العالم، أثبتت أنها معقدة بالنسبة للسلطات.

النماذج السكنية تلقى رواجا
في قرية أبو سعيد في شار شيلداها (شمال)، شيد 17 نموذجا من المنازل الصغيرة بفضل المهندسة المعمارية البنغلادشية مارينا تباسوم.

يقول محمد كالو (35 عاما) المقيم في أحد هذه المنازل إن المستوى الأول مؤلف من صفائح معدنية يمكن إزالتها للسماح بمرور التيار أثناء الفيضانات، ويضيف «إذا ارتفع الماء إلى مستوى الصدر أو الخد، فلا يزال بإمكان الشخص البقاء في المنزل. يمكنك الصعود إلى الطابق الأول والطهو مستخدما الغاز أو نار الحطب».

ويقول محمد جاشيم الذي يبيع منازل خشبية في مونشيغانغ أن البنغاليين يتجهون بشكل متزايد إلى هذا النوع من النماذج.

وأضاف «نحن نبيع هذه المنازل في كل أنحاء البلاد، هي تحترم البيئة ويمكن نقلها بسهولة، ويمكنها تحمل الفيضانات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026

أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026
كاريكاتير حليم - سنة جديدة!

كاريكاتير حليم - سنة جديدة!
إعدام 4 أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع «إسرائيل»

إعدام 4 أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع «إسرائيل»
إنجازات فريدة للرياضة الليبية في 2023

إنجازات فريدة للرياضة الليبية في 2023
قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين
شموس الفن والأدب التي غابت في 2023

شموس الفن والأدب التي غابت في 2023
مرشحة الرئاسة الأميركية نيكي هايلي تواجه انتقادات شديدة عقب تصريحات حول «العبودية»

مرشحة الرئاسة الأميركية نيكي هايلي تواجه انتقادات شديدة عقب تصريحات حول ...
شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة
شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق عقب دعوات تسليح المدنيين في السودان

شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق عقب دعوات تسليح المدنيين في السودان
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك

وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو اليوم

روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو اليوم
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس
كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية

كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية
محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»

محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات

الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات
بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة

بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل ...
النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة

النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة

حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
طلب محاكمة رئيسة بلدية فرنسية بتهمة التواطؤ في الاتجار بالمخدرات
طلب محاكمة رئيسة بلدية فرنسية بتهمة التواطؤ في الاتجار بالمخدرات
إنقاد 20 شخصًا علقوا في مقصورات التلفريك بسبب «عطل ميكانيكي»
إنقاد 20 شخصًا علقوا في مقصورات التلفريك بسبب «عطل ميكانيكي»
شركة كورية تدلل موظفيها الراغبين في الإنجاب
شركة كورية تدلل موظفيها الراغبين في الإنجاب
«اعتداء جنسي وعنف».. طرد طاه في فندق فرنسي فخم لاتهامه بـ«مضايقات مهينة» بحق زميله
«اعتداء جنسي وعنف».. طرد طاه في فندق فرنسي فخم لاتهامه بـ«مضايقات...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة...
سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات
سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات...
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب ......
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي...
قضاء نيويورك يأمر بنشر أسماء 180 شخصا على صلة بقضية جيفري إبستين
قضاء نيويورك يأمر بنشر أسماء 180 شخصا على صلة بقضية جيفري ......
المزيد
«منازل صغيرة» للتصدي لفيضانات عملاقة في بنغلادش
«منازل صغيرة» للتصدي لفيضانات عملاقة في بنغلادش...
حفلة نظمها مشاهير «شبه عراة» تثير سخط المجتمع في موسكو
حفلة نظمها مشاهير «شبه عراة» تثير سخط المجتمع في موسكو...
تحويل الأخشاب المقطوعة إلى قفران نحل في كولومبيا
تحويل الأخشاب المقطوعة إلى قفران نحل في كولومبيا...
«اعتداء جنسي وعنف».. طرد طاه في فندق فرنسي فخم لاتهامه بـ«مضايقات مهينة» بحق زميله
«اعتداء جنسي وعنف».. طرد طاه في فندق فرنسي فخم لاتهامه ......
شركة كورية تدلل موظفيها الراغبين في الإنجاب
شركة كورية تدلل موظفيها الراغبين في الإنجاب...
المزيد