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آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 08:56 مساء
آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة
جانب من تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة في روما في 25 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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شارك آلاف الأشخاص في تظاهرات نظمت حول العالم، اليوم السبت، لإدانة العنف ضد النساء وذلك بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة».

ونظّمت في اليوم الذي أطلقته الأمم المتحدة مسيرات في أوروبا والأميركيتين، وجاء في بيان للرئيس الأميركي جو بايدن أن «آفة العنف المرتكب على أساس جندري تواصل التسبب لكثيرين بالألم والظلم»، وفقا لوكالة «فرانس برس»

ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن «واحدة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم ستتعرض لعنف جسدي أو لاغتصاب أو لتلصّص في مرحلة ما من حياتها. إنه أمر مثير للغضب».

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وتابع «خصوصا في مناطق النزاع، يعاني عدد لا يحصى من النساء والفتيات على أيدي جناة يمارسون العنف على أساس جندري ويستخدمون الاغتصاب سلاحا في الحرب».

وتابع الرئيس الأميركي «نعرف ما هو على المحك: كلما وحيثما طال تهديد النساء والفتيات، يكون السلام والاستقرار أيضا مهدّدين».

غواتيمالا وتشيلي وإيطاليا وتركيا وفرنسا
في غواتيمالا، رصف متظاهرون شموعا لكتابة الرقم 438 وهو عدد النساء اللواتي قتلن إلى الآن في البلاد هذا العام.

في تشيلي، رفع متظاهرون صور ضحايا العنف ضد المرأة.

وفي إيطاليا، تظاهر نحو 50 ألف شخص بحسب وكالة الأنباء الإيطالية في روما حيث أضيء مبنى الكولوسيوم التاريخي باللون الأحمر.

وفي تركيا، تجمّعت في اسطنبول نحو 500 امرأة، وقد رُفعت لافتات كتب عليها «لن نلزم الصمت»، كما نظّمت تظاهرة في أنقرة.

وفي فرنسا، احتشد آلاف الأشخاص في باريس وغيرها من المدن رافعين لافتات كتب عليها «كل ست دقائق يقع اغتصاب في فرنسا».

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