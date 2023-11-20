هل سقط نيزك في فرنسا؟.. حفرة غامضة في سقف سيارة تثير الجدل

القاهرة - بوابة الوسط

تحدثت فرق الإطفاء والشرطة في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا عن احتمال سقوط نيزك الإثنين، بعد تدخل عناصرهما إثر بلاغ تلقوه عن سيارة بها ثقب قطره نصف متر في سقفها.

واستدعيت عناصر الإطفاء صباح الإثنين للتدخل بسبب انبعاث دخان من سيارة كانت متوقفة في حي بضاحية المدينة الواقعة في منطقة الألزاس، وفق وكالة «فرانس برس».

اشتباه في سقوط جسم نجمي

وكتب الإطفائيون في تقريرهم عن عملية التدخل التي أجروها «بنتيجة ما تعرف عليه الفريق الأول، نشتبهُ في سقوط جسم نجمي».

وقال قائد فرق الإطفاء ماتيو كولبير لوكالة «فرانس برس»: «عند وصولنا، لاحظنا حفرة ارتطام كبيرة نسبيًا، يبلغ قطرها نحو 50 سنتيمترًا، مر عبر السقف والجزء السفلي من السيارة وخزانها». وخلص بحث إلى عدم وجود نشاط إشعاعي.

وأضاف «لم نعثر على أي جسم»، مفترضًا أنه «إما أن الجسم كان صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن العثور عليه، وإما أن الاصطدام كان كبيرًا لدرجة أن الجسم تفكك وتحول إلى غبار». وتابع: «لا تزال لدينا شكوك حول وجود حصى» يبلغ عرضه نحو سنتيمترين في الموقع. وسُلّم هذا الحصى إلى الشرطة لإجراء مزيد من التحليل لتحديد طبيعته.

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فرنسا تحلل الجسم لمعرفة حقيقته

وقال ناطق باسم الشرطة لوكالة «فرانس برس»: «إنه جسم بحجم حبة بندق، يشبه الخشب المحروق، وخفيف للغاية»، لافتًا إلى أن الجسم سيُرسل إلى خدمة الشرطة العلمية في باريس.

وتساءل الشرطي «هل جاء جسم ما من الفضاء؟ هذا السؤال برمته»، مضيفًا «حتى الكرة التي تلقى بسرعة عالية جدًا على منحدر يمكن أن تسبب ضررًا. لكن لا يزال يتعين علينا إثبات أنه جسم أتى من الفضاء».