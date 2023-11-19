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تتويج شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا بلقب ملكة جمال الكون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 08:53 صباحا
تتويج شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا بلقب ملكة جمال الكون
صورة مؤرخة في 18 نوفمبر 2023 لملكة جمال الكون للعام 2023 شينيس بالاسيوس عند تتويجها في سان سلفادور. (أ ف ب)
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تُوِّجت شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا، أمس السبت، بلقب ملكة جمال الكون 2023 في النسخة الثانية والسبعين من المسابقة التي نظّمت هذا العام في السلفادور.

وتسلمت بالاسيوس (23 عاما) التاج والوشاح من ملكة جمال الكون السابقة الأميركية أربوني غابرييل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفازت بالاسيوس التي قالت إن التواضع والامتنان من صفاتها الأساسية، على 83 متسابقة شاركن خلال أسبوع من المسابقات التي شملت ارتداء ملابس سباحة وفساتين سهرة وفساتين تقليدية.

المرة الأولى لنيكاراغوا
وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها متسابقة من نيكاراغوا بهذه المسابقة. وحصلت التايلاندية أنتونيا بورسيلد على لقب الوصيفة الأولى والأسترالية مورايا ويلسون على لقب الوصيفة الثانية.
وفي إجابتها على السؤال النهائي أمام لجنة التحكيم، أكدت بالاسيوس أهمية المساواة في الأجر بين الجنسين حتى تتمكن المرأة من «العمل في أي مجال».

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واستعرضت جميع المشاركات على خشبة مسرح في صالة أدولفو بينيدا الوطنية للألعاب الرياضية التي جرى تجديدها حديثا في العاصمة سان سلفادور.

وأعلن منظمو الاحتفال الذي حضره رئيس السلفادور نجيب بوكيلة أن النسخة المقبلة ستقام في المكسيك.

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