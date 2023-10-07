البرتغال تمنح للمرة الأولى متحولة جنسيا لقب ملكة جمال

القاهرة - بوابة الوسط

فازت مارينا ماشيته بلقب ملكة جمال البرتغال، ليُمنح هذا اللقب للمرة الأولى لامرأة متحولة جنسيا، والتي ستتنافس مع امرأة أخرى متحولة، نالت لقب ملكة جمال هولندا، في مسابقة ملكة جمال الكون المرتقبة في السلفادور، على ما ذكرت وسائل إعلام برتغالية الجمعة.

وتعد ماشيته، وهي مضيفة طيران تبلغ 28 عاماً، أول متحولة تشارك في مسابقة ملكة جمال البرتغال التي فازت بها، الخميس، في بوربا بمنطقة إيفورا (جنوب شرق)، حسب وكالة «فرانس برس».

ريكي كوله تصل المرحلة النهائية في المنافسة

وكتبت ماشيته عبر مواقع التواصل قبيل فوزها: «أنا فخورة كوني أول امرأة متحولة جنسياً تتنافس على لقب ملكة جمال الكون في البرتغال»، مضيفة: «لم تُتح لي لسنوات المشاركة في المسابقة، واليوم أنا فخورة بأن أكون واحدة من المتأهلات المذهلات إلى المرحلة النهائية، للتنافس على لقب ملكة جمال البرتغال».

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وفي يوليو، باتت ريكي كوله (22 سنة) أول امرأة متحولة جنسياً تفوز بلقب ملكة جمال هولندا.

وستخلف مارينا وريكي الإسبانية أنجيلا بونس، التي أصبحت العام 2018 أول مرشحة متحولة جنسياً تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون.