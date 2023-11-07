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غرامة على بريطاني حاول اقتحام الإسطبلات الملكية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 02:02 مساء
غرامة على بريطاني حاول اقتحام الإسطبلات الملكية
تجمع أمام قصر باكينغهام في أبريل 2021 بعد وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية. (أرشيفية: أ ف ب)
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قضت محكمة لندنية بفرض غرامة قدرها 1500 جنيه إسترليني (نحو 1850 دولارا) على رجل حاول الدخول عنوة إلى الإسطبلات الملكية في قصر باكنغهام في لندن، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوقف عناصر الأمن الرجل الذي يُدعى عوض مصطفى (25 عاما) في 16 سبتمبر خارج الإسطبلات الملكية، بعدما تلقت الشرطة بلاغا عن شخص يتسلق الجدار. ووُجهت إليه بعد ذلك تهمة التعدي على موقع محمي ومحاولة سرقة مركبة تابعة لهذه الإسطبلات، بعدما اعترف في جلسة سابقة بأنه حاول التسلل فعلا. وأوضحت شرطة سكوتلانديارد يومها أن «الرجل لم يدخل قصر باكنغهام أو حدائق القصر في أي وقت».

أشهر الخروقات الأمنية لقصر باكنغهام
ولا تحول التدابير الأمنية المشددة حول قصر باكنغهام، المقر الملكي الواقع في قلب لندن، كما حول قصر وندسور الواقع إلى الغرب من العاصمة، دون محاولات التسلل إليهما. ومن أشهر الخروقات الأمنية ما حدث العام 1982، عندما تمكن رجل يدعى مايكل فاغان من الدخول إلى غرفة نوم الملكة إليزابيث الثانية التي كانت في سريرها، وتحدث معها لمدة عشر دقائق قبل أن تتمكن من تنبيه الحراس بذلك.

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في العام 2021، شوهد رجل يعاني مشاكل نفسية يتسلق سور الإسطبلات الملكية، ثم ما لبث بعد وقت قصير أن تسلقها مجددا وعاد أدراجه إلى الشارع. وسرعان ما أوقف وعُثر بحوزته على كوكايين وسكين مطبخ. وأصدرت محكمة في لندن الشهر الماضي حكما بالسجن تسع سنوات في حق شاب يبلغ 21 سنة يعاني اضطرابات نفسية، كان يريد قتل الملكة إليزابيث الثانية بقوس ونشاب في قلعة ويندسور يوم عيد الميلاد العام 2021.

وكان جاسوانت سينغ شايل أوقف صباح 25 ديسمبر 2021، قرب جناح الملكة التي كانت تبلغ حينها 95 عاما. وكان يضع قناعا معدنيا ويحمل قوسا ونشابا.

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