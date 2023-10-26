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روبوت محادثة مخصص للمسنّين يثير السخرية في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 04:30 مساء
روبوت محادثة مخصص للمسنّين يثير السخرية في اليابان
صورة التُقطت في طوكيو بتاريخ 26 أكتوبر 2023 تُظهر محادثة نصية عبر هاتف محمول مع برنامج الدردشة الآلي «داي-تشان». (أ ف ب)
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أثار روبوت محادثة على هيئة كلب صغير، ابتُكر في أوساكا غرب اليابان للتواصل مع كبار السن ورفع معنوياتهم،  سخرية مستخدمي الإنترنت اليابانيين بسبب عدم توفيره إجابات دقيقة عن الأسئلة التي تُطرح عليه.

وأطلقت سلطات أوساكا هذا العام برنامج  «داي-تشان» الآلي المدعوم بالذكاء الصناعي، مشيرة إلى أنه أوّل أداة من نوعها في بلد يشكّل المسنّون الذين تتخطى أعمارهم 80 سنة 10% من سكّانه، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويظهر في روبوت الدردشة كلب «شيبا إنو»، وهو سلالة تعود أصولها إلى اليابان، موفراً إجابات على الأسئلة بلهجة أوساكا، لكن يبدو أنه يواجه بعض المشاكل في ما يتعلّق بالوقائع.

وردّاً على سؤال وُجّه له عن معرض أوساكا العالمي المُرتقب في العام 2025، أجاب بأنّ الحدث أُلغي، في معلومة خاطئة مع أنّ التنظيم يواجه بعض الصعوبات.

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وإذا طُرح عليه سؤال عن تاريخ انعقاد قمة وزراء خارجية مجموعة السبع التي ستنظم في طوكيو في 7 و8 نوفمبر، فيجيب من دون تردد أن القمة ستنعقد في الرابع من نوفمبر.

وعندما سأله أحد صحفيي وكالة «فرانس برس» عن الألعاب الأولمبية في مدينة سابورو اليابانية التي تخلّت عن فكرة الترشح لاستضافة هذا الحدث الرياضي، أجاب بأن الألعاب الأولمبية أُرجئت فقط وأنه متحمّس لإقامة الحدث.

الروبوت: علينا ارتكاب الأخطاء لنتعلّم 
وردّاً على سؤال في هذا الشأن، يقرّ برنامج الدردشة الآلي أنه ارتكب أخطاء، ويقول «من القساوة أن يتحدّث الناس عن ذلك، علينا ارتكاب الأخطاء لنتعلّم، أليس كذلك؟».

وأثارت إجابات الروبوت التي تناقلها مستخدمو الإنترنت اليابانيون وبعض وسائل الإعلام المحلية، سخرية واسعة عبر منصات التواصل، لكنّ السلطات المحلية واصلت الدفاع عن هذه الآداة، وقالت للوكالة الفرنسية إن «دورها يتمثّل في توسيع إمكانات التواصل لدى كبار السن، لا توفير إجابات صحيحة بصورة دائمة».

وأضاف مسؤول من الإدارة المعنية بالمشروع «يبدو أنّ المستخدمين معجبون بالروبوت».

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