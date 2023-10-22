ثنائي تايواني يلتقطان صورة زفافهما أمام مكب للنفايات تنديدا بتلوث البيئة

القاهرة - بوابة الوسط

التقط ثنائي تايواني صورة غير تقليدية لزفافهما، تظهر العريس مرتديا بزته الرسمية والعروس فستانها الأبيض وهما يتبادلان قبلة أمام مكب للنفايات، في خطوة تعبر عن قلق العروس من تلوث البيئة وأملها في جعل مدعويها يحجمون عن إنتاج نفايات غير ضرورية.

وطلبت الناشطة في منظمة «غرينبيس» إيريس هسوه وخطيبها في «حفلة زفافهما البيئية» المقرر إقامتها في يناير المقبل، من ضيوفهما أن يحضروا معهم حاوياتهم الخاصة لإزالة بقايا الطعام حسب «فرانس برس».

وقرر الثنائي التعبير عن رأيهما من خلال صور فعلا لا قولا لاعتبارهما أن ذلك يشكل وسيلة للتواصل أكثر فعالية. فاجتازت إيريس وخطيبها المقيمان في تايبيه مسافة استغرقت ثلاث ساعات لالتقاط صورة في بلدة بولي (وسط)، حيث تستمر كميات النفايات المنقولة إلى المكب المحلي في التراكم على مر السنين.

وقالت الشابة البالغة 33 عاما لوكالة «فرانس برس» «إذا لم يرغب أحد الضيوف في إحضار حاوية، سأريه الصورة وأطلب منه إعادة النظر في قراره»، مشيرة إلى أن الصور استرعت اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

عدد السكان يتناقص والنفايات تتزايد

تايوان هي جزيرة تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وتعتمد برنامجا لإعادة التدوير منذ العام 1987. وتجرى معالجة أكثر من 50% من النفايات المنزلية استنادا إلى هذا البرنامج، ما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم.

ولاحظ رئيس فريق المرافق الصحية في بولي تشين تشون هونغ أن كمية النفايات المرمية زادت بشكل كبير، وارتفعت من نحو 20 طنا في اليوم خلال ثمانينيات القرن الماضي إلى حوالي 50 طنا يوميا، ويقول لوكالة فرانس برس إن «عدد السكان يتناقص، لكن كمية النفايات تتزايد سنويا».

ويعتبر مكب النفايات في بولي أساسا موقف لشاحنات نقل النفايات، ومن المفترض أن يُستخدم موقتا كموقع لجمع النفايات، بحسب تشين، لكنه يُعتمد لهذه الغاية منذ ثلاث سنوات.

وارتفع المكب قبل عامين (كعلو مبنى مؤلف من خمس أو ست طبقات) وكانت الرائحة المنبعثة منه أسوأ من الراهنة. ويقول تشين «بات العمل في محيطه لا يُحتمل»، معتبرا أن خطوة الثنائي تنطوي على أهمية كبيرة، مضيفا أن «جيل الشباب مبدع جدا مقارنة بنا، نحن الأكبر سنا».

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وتقول هسوه -منذ أن انتشرت صورهما على نطاق واسع- إن أصدقاءها والمقربين منها وعدوها بأن يعيدوا التفكير في كمية النفايات التي ينتجونها في يومياتهم.

أما بالنسبة إلى يوم الزفاف، فتقول العروس باسمة «آمل أن أرى الجميع يحملون حاوياتهم».