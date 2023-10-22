  • Alwasat News
Atwasat

ثنائي تايواني يلتقطان صورة زفافهما أمام مكب للنفايات تنديدا بتلوث البيئة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 01:21 مساء
ثنائي تايواني يلتقطان صورة زفافهما أمام مكب للنفايات تنديدا بتلوث البيئة
الناشطة البيئية إيريس شاي وخطيبها إيان سيو يلتقطان صورة زفافهما أمام مكب للنفايات في بولي بتايوان، 20 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

التقط ثنائي تايواني صورة غير تقليدية لزفافهما، تظهر العريس مرتديا بزته الرسمية والعروس فستانها الأبيض وهما يتبادلان قبلة أمام مكب للنفايات، في خطوة تعبر عن قلق العروس من تلوث البيئة وأملها في جعل مدعويها يحجمون عن إنتاج نفايات غير ضرورية.

وطلبت الناشطة في منظمة «غرينبيس» إيريس هسوه وخطيبها في «حفلة زفافهما البيئية» المقرر إقامتها في يناير المقبل، من ضيوفهما أن يحضروا معهم حاوياتهم الخاصة لإزالة بقايا الطعام حسب «فرانس برس».

وقرر الثنائي التعبير عن رأيهما من خلال صور فعلا لا قولا لاعتبارهما أن ذلك يشكل وسيلة للتواصل أكثر فعالية. فاجتازت إيريس وخطيبها المقيمان في تايبيه مسافة استغرقت ثلاث ساعات لالتقاط صورة في بلدة بولي (وسط)، حيث تستمر كميات النفايات المنقولة إلى المكب المحلي في التراكم على مر السنين.

وقالت الشابة البالغة 33 عاما لوكالة «فرانس برس» «إذا لم يرغب أحد الضيوف في إحضار حاوية، سأريه الصورة وأطلب منه إعادة النظر في قراره»، مشيرة إلى أن الصور استرعت اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

عدد السكان يتناقص والنفايات تتزايد
تايوان هي جزيرة تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وتعتمد برنامجا لإعادة التدوير منذ العام 1987. وتجرى معالجة أكثر من 50% من النفايات المنزلية استنادا إلى هذا البرنامج، ما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم.

ولاحظ رئيس فريق المرافق الصحية في بولي تشين تشون هونغ أن كمية النفايات المرمية زادت بشكل كبير، وارتفعت من نحو 20 طنا في اليوم خلال ثمانينيات القرن الماضي إلى حوالي 50 طنا يوميا، ويقول لوكالة فرانس برس إن «عدد السكان يتناقص، لكن كمية النفايات تتزايد سنويا».

ويعتبر مكب النفايات في بولي أساسا موقف لشاحنات نقل النفايات، ومن المفترض أن يُستخدم موقتا كموقع لجمع النفايات، بحسب تشين، لكنه يُعتمد لهذه الغاية منذ ثلاث سنوات.

وارتفع المكب قبل عامين (كعلو مبنى مؤلف من خمس أو ست طبقات) وكانت الرائحة المنبعثة منه أسوأ من الراهنة. ويقول تشين «بات العمل في محيطه لا يُحتمل»، معتبرا أن خطوة الثنائي تنطوي على أهمية كبيرة، مضيفا أن «جيل الشباب مبدع جدا مقارنة بنا، نحن الأكبر سنا».

-حفل زفاف جماعي يوم عيد الحب في المكسيك
-عروسان هنديان يستقلان إناء طهي عملاقا إلى موقع زفافهما

وتقول هسوه -منذ أن انتشرت صورهما على نطاق واسع- إن أصدقاءها والمقربين منها وعدوها بأن يعيدوا التفكير في كمية النفايات التي ينتجونها في يومياتهم.

أما بالنسبة إلى يوم الزفاف، فتقول العروس باسمة «آمل أن أرى الجميع يحملون حاوياتهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة ...
رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية

رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية
محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة ...
شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟
النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)

النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)
«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد

«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد
كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة

كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة
غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم

غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة

منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحشرات تصمد حتى الخريف بفعل الاحترار المناخي
الحشرات تصمد حتى الخريف بفعل الاحترار المناخي
دراسة: لا آثار سلبية للنوم دقائق إضافية بعد الاستيقاظ
دراسة: لا آثار سلبية للنوم دقائق إضافية بعد الاستيقاظ
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
نفوق أكثر من 164 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في البرازيل
نفوق أكثر من 164 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في البرازيل
«تسينغتاو» الصينية تفتح تحقيقا حول تبوّل أحد موظفيها في مصنعها
«تسينغتاو» الصينية تفتح تحقيقا حول تبوّل أحد موظفيها في مصنعها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها...
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره ......
لون السماء يخيف البريطانيين واعتبروه نهاية العالم
لون السماء يخيف البريطانيين واعتبروه نهاية العالم...
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب...
«حلقة نار» تحبس أنفاس سكان القارة الأميركية خلال كسوف شمسي
«حلقة نار» تحبس أنفاس سكان القارة الأميركية خلال كسوف شمسي...
المزيد
ثنائي تايواني يلتقطان صورة زفافهما أمام مكب للنفايات تنديدا بتلوث البيئة
ثنائي تايواني يلتقطان صورة زفافهما أمام مكب للنفايات تنديدا ......
ديمشي أكوف يدرب المقدونيين على الاكتفاء الذاتي مجانا
ديمشي أكوف يدرب المقدونيين على الاكتفاء الذاتي مجانا...
لون السماء يخيف البريطانيين واعتبروه نهاية العالم
لون السماء يخيف البريطانيين واعتبروه نهاية العالم...
«تسينغتاو» الصينية تفتح تحقيقا حول تبوّل أحد موظفيها في مصنعها
«تسينغتاو» الصينية تفتح تحقيقا حول تبوّل أحد موظفيها في ......
نفوق أكثر من 164 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في البرازيل
نفوق أكثر من 164 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في البرازيل...
المزيد