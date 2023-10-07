الاغتصاب يثير انقساماً جديداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

لاقى قرار المفوضية الأوروبية بتوحيد التشريعات الجزائية في شأن حالات العنف ضد المرأة في دول الاتحاد الأوروبي في الثامن من مارس 2022، ترحيباً من مختلف الأطراف تقريباً، أقلّه على الورق.

ما زال السؤال الملح «هل يَرِد الاغتصاب في أول توجيه أوروبي مخصص لمكافحة العنف ضد المرأة؟» يشكّل محور مواجهة بين الدول الأعضاء في بروكسل، وتتابعه من كثب الجمعيات النسوية التي تخشى فوات الفرصة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ظهر انقسام بشأن مسألة الاغتصاب بعد مرور عام ونصف عام، إذ يرغب عدد من الدول في إدراجها ضمن التوجيه، وهو موقف يؤيده كل من المفوضية والبرلمان الأوروبيين، بينما أبدت بلدان أخرى في مجلس الاتحاد معارضة لإدراجه لأسباب قانونية، فالفريق الأول (إيطاليا، بلجيكا، اليونان) يؤيد تعريف الاغتصاب الذي أدرجته المفوضية الأوروبية في الفصل الخامس من مسودة التوجيه، ويقوم على عدم توافر عنصر الرضى في العلاقة الجنسية.

- مجلس الشيوخ الإسباني يشدد القوانين لمكافحة الاغتصاب

- ضغوط على حكومة بريطانيا للتحقيق في «ثقافة الاغتصاب» داخل المدارس

- احتجاجا ضد «ثقافة الاغتصاب» في أوروغواي

اما المجموعة الثانية (فرنسا وبولندا وألمانيا)، فتشير إلى أن الاغتصاب لا يندرج تحت بند «الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال» المذكور في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) التي تُعدد الجنايات التي يمكن توحيد التشريعات في شأنها، وليس تالياً ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي، وتُبذل راهناً مساعٍ لإيجاد حل وسط في إطار المناقشات «الثلاثية» المعتادة بين مفاوضين من البرلمان والمجلس، بوساطة المفوضية الأوروبية.

وعلى الأرض، يضغط الفريق الأول بصورة أكبر، على غرار العضو الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافاييل غلوكسمان الذي أطلقت حركته «بلاس بوبليك» عريضة بعنوان «لا لتخريب القانون الأوروبي» جمعت أكثر من 140 ألف توقيع، الذي قال للوكالة الفرنسية «إنّ وجود فرنسا في تحالف الرفض هذا يشكل كارثة»، مضيفاً أن «من غير المعتاد لحكومة تدّعي أنها مؤيدة جداً لأوروبا أن تصبح فجأة متوجسة جداً من مخاطر توسيع صلاحيات المفوضية الأوروبية والقانون الأوروبي».

«التفسير الضيّق» لمعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي

وفي بروكسل، تندد المفوضة الأوروبية للمساواة إيلينا دالي في تصريح لها في يونيو الفائت بما وصفته بـ«التفسير الضيّق» لمعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه القاعدة سبق أن استُخدمت سنة 2011 لتجريم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتوافقها الرأي النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ناتالي كولان أوسترله التي وجهت رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 12 سبتمبر، دعته فيها إلى «إعادة النظر في موقفه»، وتقول أوسترله «من الواضح أن الدول ليست موافقة على تعريف الرضى»، مضيفةً «إذا كان واضحاً على مستوى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي أن كلمة نعم وحدها تعني الرضى»، فإن بعض الدول الأعضاء «ترغب في وجود شروط أخرى لاعتبار العنف اغتصاباً»، كالإكراه مثلاً.

أما موقف المجلس الأوروبي فيثير الدهشة في عدد من البلدان الأخرى، وتعتبر النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي إفين إنسير أن هذه المسألة «خط أحمر»، وشاركت إنسير مع النائبة الإيرلندية في البرلمان الأوروبي فرانسيس فيتزغيرالد، في كتابة مقالة في نهاية سبتمبر أكّدتا فيها أن استبعاد الاغتصاب من التوجيه «سيكون صادماً ورجعياً وإهانة للنساء والرجال على السواء».

افتقار إلى الطموح

وفي نهاية مايو، أبدت بلجيكا واليونان وإيطاليا ولوكسمبورغ علناً أسفها للـ«افتقار إلى الطموح»، موضحة أنها «لن توافق» على تحليل غير كافٍ لقاعدة قانونية، ولم ترغب كل من المندوبية الفرنسية الدائمة في بروكسل ووزارة الخارجية الفرنسية في التعليق، بعدما حاولت وكالة «فرانس برس» التواصل معهما.

وتشير الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، إلى أن امرأة من كل ثلاث نساء في دولة من الاتحاد الأوروبي عانت عنفاً جسدياً أو جنسياً منذ سن 15 عاماً، فيما تعرّضت امراة واحدة من كل 20 إلى اغتصاب، وشدد اللوبي النسائي الأوروبي الإثنين على أن «النساء والفتيات في أوروبا سئمن الانتظار».

وتلفت مستشارة الشبكة الأوروبية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة كاميّ بوتين إلى أنّ نافذة الفرص ضيقة، وتقول إن «الانتخابات الأوروبية ستجرى في يونيو المقبل، ولن يكون هناك توجيهات جديدة مُقترحة».