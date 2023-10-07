  • Alwasat News
Atwasat

الاغتصاب يثير انقساماً جديداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 04:39 مساء
الاغتصاب يثير انقساماً جديداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
أعضاء البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ بتاريخ 12 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

لاقى قرار المفوضية الأوروبية بتوحيد التشريعات الجزائية في شأن حالات العنف ضد المرأة في دول الاتحاد الأوروبي في الثامن من مارس 2022، ترحيباً من مختلف الأطراف تقريباً، أقلّه على الورق.

ما زال السؤال الملح «هل يَرِد الاغتصاب في أول توجيه أوروبي مخصص لمكافحة العنف ضد المرأة؟» يشكّل محور مواجهة بين الدول الأعضاء في بروكسل، وتتابعه من كثب الجمعيات النسوية التي تخشى فوات الفرصة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

 ظهر انقسام بشأن مسألة الاغتصاب بعد مرور عام ونصف عام، إذ يرغب عدد من الدول في إدراجها ضمن التوجيه، وهو موقف يؤيده كل من المفوضية والبرلمان الأوروبيين، بينما أبدت بلدان أخرى في مجلس الاتحاد معارضة لإدراجه لأسباب قانونية، فالفريق الأول (إيطاليا، بلجيكا، اليونان) يؤيد تعريف الاغتصاب الذي أدرجته المفوضية الأوروبية في الفصل الخامس من مسودة التوجيه، ويقوم على عدم توافر عنصر الرضى في العلاقة الجنسية.

مجلس الشيوخ الإسباني يشدد القوانين لمكافحة الاغتصاب
ضغوط على حكومة بريطانيا للتحقيق في «ثقافة الاغتصاب» داخل المدارس
احتجاجا ضد «ثقافة الاغتصاب» في أوروغواي

اما المجموعة الثانية (فرنسا وبولندا وألمانيا)، فتشير إلى أن الاغتصاب لا يندرج تحت بند «الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال» المذكور في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) التي تُعدد الجنايات التي يمكن توحيد التشريعات في شأنها، وليس تالياً ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي، وتُبذل راهناً مساعٍ لإيجاد حل وسط في إطار المناقشات «الثلاثية» المعتادة بين مفاوضين من البرلمان والمجلس، بوساطة المفوضية الأوروبية.

وعلى الأرض، يضغط الفريق الأول بصورة أكبر، على غرار العضو الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافاييل غلوكسمان الذي أطلقت حركته «بلاس بوبليك» عريضة بعنوان «لا لتخريب القانون الأوروبي» جمعت أكثر من 140 ألف توقيع، الذي قال للوكالة الفرنسية «إنّ وجود فرنسا في تحالف الرفض هذا يشكل كارثة»، مضيفاً أن «من غير المعتاد لحكومة تدّعي أنها مؤيدة جداً لأوروبا أن تصبح فجأة متوجسة جداً من مخاطر توسيع صلاحيات المفوضية الأوروبية والقانون الأوروبي».

«التفسير الضيّق» لمعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي
وفي بروكسل، تندد المفوضة الأوروبية للمساواة إيلينا دالي في تصريح لها في يونيو الفائت بما وصفته بـ«التفسير الضيّق» لمعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه القاعدة سبق أن استُخدمت سنة 2011 لتجريم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتوافقها الرأي النائبة الفرنسية  في البرلمان الأوروبي  ناتالي كولان أوسترله التي وجهت رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 12 سبتمبر، دعته فيها إلى «إعادة النظر في موقفه»، وتقول أوسترله «من الواضح أن الدول ليست موافقة على تعريف الرضى»، مضيفةً «إذا كان واضحاً على مستوى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي أن كلمة نعم وحدها تعني الرضى»، فإن بعض الدول الأعضاء «ترغب في وجود شروط أخرى لاعتبار العنف اغتصاباً»، كالإكراه مثلاً.

أما موقف المجلس الأوروبي فيثير الدهشة في عدد من البلدان الأخرى، وتعتبر النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي إفين إنسير أن هذه المسألة «خط أحمر»، وشاركت إنسير مع النائبة الإيرلندية في البرلمان الأوروبي فرانسيس فيتزغيرالد، في كتابة مقالة في نهاية سبتمبر أكّدتا فيها أن استبعاد الاغتصاب من التوجيه «سيكون صادماً ورجعياً وإهانة للنساء والرجال على السواء».

افتقار إلى الطموح
وفي نهاية مايو، أبدت بلجيكا واليونان وإيطاليا ولوكسمبورغ علناً أسفها للـ«افتقار إلى الطموح»، موضحة أنها «لن توافق» على تحليل غير كافٍ لقاعدة قانونية، ولم ترغب كل من المندوبية الفرنسية الدائمة في بروكسل ووزارة الخارجية الفرنسية في التعليق، بعدما حاولت وكالة «فرانس برس» التواصل معهما.

وتشير الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، إلى أن امرأة من كل ثلاث نساء في دولة من الاتحاد الأوروبي عانت عنفاً جسدياً أو جنسياً منذ سن 15 عاماً، فيما تعرّضت امراة واحدة من كل 20 إلى اغتصاب، وشدد اللوبي النسائي الأوروبي الإثنين على أن «النساء والفتيات في أوروبا سئمن الانتظار».

وتلفت مستشارة الشبكة الأوروبية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة كاميّ بوتين إلى أنّ نافذة الفرص ضيقة، وتقول إن «الانتخابات الأوروبية ستجرى في يونيو المقبل، ولن يكون هناك توجيهات جديدة مُقترحة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان

حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان
الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية

الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية
غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030

غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»

جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»
«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021

«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021
«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟

«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟
الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)

الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)
كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
ملصق انتخابي لمرشح في ألمانيا في منطقة نائية عن دائرته
ملصق انتخابي لمرشح في ألمانيا في منطقة نائية عن دائرته
العثور على طبيب متهم باعتداءات جنسية في لوس أنجليس ميتاً
العثور على طبيب متهم باعتداءات جنسية في لوس أنجليس ميتاً
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان
150 قطة «ميتة» في صحراء أبوظبي
150 قطة «ميتة» في صحراء أبوظبي
البرتغال تمنح للمرة الأولى متحولة جنسيا لقب ملكة جمال
البرتغال تمنح للمرة الأولى متحولة جنسيا لقب ملكة جمال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في إيطاليا
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في ......
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين ......
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا...
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية...
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره ......
المزيد
الاغتصاب يثير انقساماً جديداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
الاغتصاب يثير انقساماً جديداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد ......
رجل يُدفَن في ولاية بنسلفانيا الأميركية بعد 128 عاماً على تحنيطه
رجل يُدفَن في ولاية بنسلفانيا الأميركية بعد 128 عاماً على ......
نميرة سليم تحمل لقب أول رائدة فضاء باكستانية
نميرة سليم تحمل لقب أول رائدة فضاء باكستانية...
البرتغال تمنح للمرة الأولى متحولة جنسيا لقب ملكة جمال
البرتغال تمنح للمرة الأولى متحولة جنسيا لقب ملكة جمال...
150 قطة «ميتة» في صحراء أبوظبي
150 قطة «ميتة» في صحراء أبوظبي...
المزيد