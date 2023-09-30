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القبض على ستيني في قضية قطع شجرة «روبن هود» المعمرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 10:50 صباحا
القبض على ستيني في قضية قطع شجرة «روبن هود» المعمرة
شجرة «سيكامور غاب» قرب جدار هادريان في شمال إنجلترا، 19 يناير 2022 (أ ف ب)
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أوقِف رجل ستيني، مساء الجمعة، في إطار التحقيق في قطع شجرة «سيكامور غاب» المعمّرة، التي كانت تنتصب منفردة بين تلّتين في منطقة طبيعية خلابة بشمال إنجلترا، وأشاع قطعها الحزن والغضب في المملكة المتحدة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتقع شجرة «القيقب»، التي يبلغ عمرها 200 عام، بالقرب من سور «هادريان» الذي بني في العصر الروماني، لمنع غزوات البرابرة، وأدرجته «يونسكو» على قائمتها للتراث.

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واختيرت «سيكامور غاب» العام 2016 «شجرة العام»، وظهرت في فيلم «روبن هود» لكيفين كوستنر العام 1991، وهي من بين أكثر الأشجار التي تُلتقط صور لها في بريطانيا.

وأعلنت شرطة نورثمبريا، التي تتولى التحقيق في هذا العمل التخريبي، مساء الجمعة، أنها أوقفت رجلا ستينيا على صلة بالحادث. كما أطلقت الشرطة، صباح الجمعة، مراهقاً في السادسة عشرة، في انتظار استكمال التحقيقات، بعدما أوقفته الخميس، للاشتباه في إلحاقه أضراراً بالشجرة.

الشرطة: الشجرة بصحة جيدة.. وإعادة زرعها قد تكون ممكنة
ونقل بيان عن المسؤولة في شرطة نورثمبريا، ريبيكا فيني مينزيس، قولها: «آمل أن يُظهر هذا التوقيف الثاني جديتنا في هذه القضية، والتزامنا بالعثور على المسؤولين عن قطع الشجرة، وإحالتهم إلى القضاء».

وعثرت مجموعة من المارة، صباح الخميس، على الشجرة مقطوعة من جذعها، بما يُرجّح أنه منشار كهربائي. وأفاد مسؤول في هيئة «ناشونال تراست» التي تدير عدداً من المواقع التراثية في المملكة المتحدة: «الشجرة بصحة جيدة، وإعادة زرعها قد تكون ممكنة».

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