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خبير فلسطيني: العثور على 4 مقابر في غزة تعود لألفي عام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 03:33 مساء
خبير فلسطيني: العثور على 4 مقابر في غزة تعود لألفي عام
عالم آثار يستخرج هيكلاً عظمياً بشرياً من موقع مقبرة أثرية من العصر الروماني في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، في 23 سبتمبر 2023 . (أ ف ب)
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أعلن خبير الآثار الفلسطيني الخبير فضل العطل، السبت، العثور على أربعة مقابر تعود للعهد الروماني قبل ألفي عام، مما يرفع عدد المقابرالتي وُجدت حتى الآن في المقبرة الرومانية المكتشفة العام الفائت في شمال غزة لـ134.

وتوقع «الانتهاء من اكتشاف أول مقبرة كاملة» في غزة، وتقع هذه المقبرة على بُعد عشرات الأمتار من مدينة سكنية جديدة تقيمها مصر لدعم سكان قطاع غزة. وفقًا لوكالة «فرانس برس».

افتقار عمال التنقيب إلى أدوات حديثة
وأشار إلى أن عددا من الفنيين ضمن فريق التنقيب وحماية الآثار الفلسطيني الذي يرأسه، يواصلون أعمال التنقيب والحفر تحت الأرض التنظيف والترميم والصيانة باستخدام أدوات بدائية.

وبيّن العطل أن «ما يميز بعض المقابر أنها منشأة بشكل هرمي» مشيراً إلى «العثور على أجزاء من أوانٍ فخارية وقطع معدنية كانت تستخدم ضمن الطقوس الجنائزية»، وأضاف «نحن في مرحلة الدراسة والترميم والصيانة، وآمل في أن تُفتح المقبرة أمام الزوار والباحثين في أقرب وقت».

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وافاد بـ«العثور في الآونة الأخيرة على تابوتين مصنوعين من الرصاص، منقوش على أحدهما على شكل قطوف عنب والأخر عليه نقوش لدلافين تسبح في المياه».

وشدد على أنهم «بحاجة لاكتشافات أخرى، غزة مدينة أثرية قديمة عبر التاريخ والحضارات» لكنه أعرب عن أسفه «لأن التمويل المالي غير كافٍ لمواصلة أعمال التنقيب في بقية الأماكن الأثرية».

مقبرة رومانية تعود للقرن الأول الميلادي.
وفي مارس العام الماضي أعلنت وزارة الآثار في غزة العثور على مقبرة رومانية تعود للقرن الأول الميلادي.

وتجري أعمال التنقيب والترميم بدعم مالي من صندوق حماية الثقافة التابع للمجلس الثقافي البريطاني.

أما المدير العام لوزارة الآثار في قطاع غزة جمال أبو ريدة، فأكد في بيان إن وزراته «تولي اهتماما كبيرا بالمواقع الأثرية».

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