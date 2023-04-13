اكتشاف مقبرة رومانية قديمة بشاطئ أبوروية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، اكتشاف مقبرة رومانية قديمة بشط «أبوفاطمة رأس الكوم» في مدينة مصراتة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن بلاغًا ورد إلى فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الوسطى من قبل شركة الأشغال العامة مصراتة أثناء قيامها بأعمال جرف وتنظيف شاطئ البحر بمنطقة أبوروية شط «أبوفاطمة راس الكوم» بشأن العثور على موقع يشتبه في كونه أثري.

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محتويات المقبرة

وقالت الوزارة إنه على إثر البلاغ جرى فتح محضر بالخصوص وإبلاغ مكتب آثار مصراتة والانتقال إلى المكان رفقة خبير الآثار، و«تبين بأن الموقع عبارة عن مقبرة رومانية قديمة تحتوي على هياكل عظمية بشرية تكاد تكون غير واضحة المعالم».

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقع وإحالة محضر البلاغ إلى نيابة النظام العام من حيث الاختصاص.

موقع المقبرة المكتشفة بشاطئ أبوروية في مصراتة. (وزارة الداخلية)

موقع المقبرة المكتشفة بشاطئ أبوروية في مصراتة. (وزارة الداخلية)

موقع المقبرة المكتشفة بشاطئ أبوروية في مصراتة. (وزارة الداخلية)

موقع المقبرة المكتشفة بشاطئ أبوروية في مصراتة. (وزارة الداخلية)

دورية شرطة عند موقع المقبرة المكتشفة بشاطئ أبوروية في مصراتة. (وزارة الداخلية)