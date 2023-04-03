شاهد.. جهود النيابة العامة في التصدي لظاهرة تهريب الآثار

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّط تقرير لمكتب النائب العام، اليوم الأحد، الضوء على جهود النيابة العامة في التصدي لظاهرة تهريب الممتلكات الثقافية، خاصة الآثرية.

واستعرض التقرير المصور الإجراءات الرسمية التي جرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة عمليات سرقة الآثار الليبية خلال الفترات السابقة على المستوى الداخلي، بالإضافة إلى جهود ملاحقة المهربين خارج البلاد.

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واستندت النيابة العامة في إجراءاتها الخارجية إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة لمنع تهريب التراث الليبي، لافتا إلى اجتماع النائب العام في الخامس من أكتوبر عام 2021؛ بعد ورود تقرير مصلحة الآثار الذي عززته نتائج تحقيقات النيابة العامة بإثبات إتجار بعض المتهمين في الآثار الليبية.

جهود النيابة العامة على الصعيد الدولي

وقتها وضع مكتب النائب خطة لحماية الموروث الثقافي، على الصعيدين المحلي والدولي، لتفعيل الاتفاقيات المنصوص عليها لمكافحة الجريمة، والتواصل مع قوات إنفاذ القانون لاستعادة الآثار المهربة، بحسب تقريرالنيابة العامة المنشور على موقع «يوتيوب».

وأعقب ذلك فتح تحقيقات في عدة دول عن تلك الآثار، وأصدرت بشأنها مذكرات دولية، على غرار التماثيل الجنائزية المضبوطية في مدينة بون السويسرية، والآثار المضبوطة في إسبانيا، إذ حكمت السلطات القضائية بتسليمها للسلطات الليبية.