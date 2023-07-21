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إعلان اسم الفائز بيانصيب أميركي قيمته مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 08:24 صباحا
إعلان اسم الفائز بيانصيب أميركي قيمته مليار دولار
تهافت على شراء بطاقات يانصيب «باور بول» في متجر للمشروبات في كاليفورنيا، 13 يناير 2016. (أ ف ب)
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فاز لاعب يانصيب في كاليفورنيا بجائزة كبرى في سحب «باور بول» بلغت قيمتها مليار دولار، حسب القائمين على هذا اليانصيب في الولاية الأميركية.

وقالت هيئة اليانصيب في ولاية كاليفورنيا عبر «تويتر»: «كاليفورنيا بات لديها ملياردير جديد في باور بول!». وأضافت أن التذكرة المباعة في أحد متاجر لوس أنجليس «كانت الوحيدة في جميع أنحاء البلاد التي تطابقت أرقامها الستة كلها مع تلك الرابحة في سحب باور بول في 19 يوليو، وقد فازت بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليار دولار»، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكرت جريدة «واشنطن بوست» أن هذه الجائزة الكبرى هي الأكبر منذ نوفمبر. كما أنها ثالث مرة تصل فيها إلى عتبة المليار. وقالت إن الفائز يمكنه أن يختار الحصول على 558.1 مليون دولار نقدا دفعة واحدة، أو تقسيط 1.08 مليار دولار على دفعات سنوية، تزيد قيمتها 5% كل عام لـ30 سنة. ويختار معظم الفائزين الحصول على الجائزة دفعة واحدة.

ضرائب 37%
على الفائز بالسحب دفع ضرائب بـ37% على معظم المكاسب، نظرا لأن دائرة الضرائب الأميركية تعتبر جوائز اليانصيب دخلا عاديا، وأن الفوز بالجائزة الكبرى يضع هذه القيمة من الدخل في أعلى شريحة ضريبية، حسب «واشنطن بوست».

ويختار لاعبو «باور بول» ستة أرقام لخمس كرات بيضاء وكرة حمراء واحدة، ويجب أن تتطابق أرقام الشبكة مع الأرقام الستة في السحب، للفوز بالجائزة الكبرى. واحتمال الفوز لكل شبكة يبلغ واحدا من كل 292.2 مليون.

والأرقام الفائزة في هذا السحب هي 7 و10 و11 و13 و24 للكرات البيضاء، و24 للكرة الحمراء.

في نوفمبر من العام الماضي، فازت تذكرة واحدة بيعت في كاليفورنيا بالجائزة الكبرى البالغة ملياري دولار.

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