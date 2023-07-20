مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك

القاهرة - بوابة الوسط

يربي مصنع بمنطقة أردين الفرنسية ذبابا من نوع «الجندي الأسود»، يحول النفايات الزراعية إلى بروتينات تُستخدم لإطعام الحيوانات الأليفة وخصوصا الأسماك المستزرعة، في سوق تشهد ازدهارا في جميع أنحاء العالم بفعل الازدياد المتسارع في الطلب.

يوضح رافاييل سميا، مدير مصنع «أغرونوتريس» في بلدة ريتل، الذي سيطلق أولى كمياته من طحين الحشرات هذا الصيف ويسعى لإنتاج 5000 طن منها في العام 2024، أن «نمو تربية الأحياء المائية هائل، ما يعني أننا بحاجة إلى المواد الخام لتغذية مزارع التربية هذه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن إنشاء مصنع ثان في ريتل، سيبدأ العمل فيه العام المقبل، لتحويل «أكثر من 280 ألف طن من المخلفات العضوية إلى 30 ألف طن من الدقيق»، دون تحديد في أي تاريخ أو مبلغ الاستثمار.

تناقض بيئي

بموجب التغييرات الأخيرة في القواعد الأوروبية، يمكن أن يأتي أكثر من 5% من الأسماك المستهلكة في الاتحاد الأوروبي من مزارع تستخدم البروتينات القائمة على الحشرات بحلول العام 2030، وفق تقديرات مجموعة الضغط المؤيدة لاستخدام دقيق الحشرات في بروكسل.

وجبات الأسماك المستزرعة الموجودة حاليا مصنوعة جزئيا من الأسماك البرية. وتندد منظمات غير حكومية دولية منذ سنوات بهذا التناقض الذي يحملونه مسؤولية الصيد الجائر، مع عواقب وخيمة على النظم البيئية وسلسلة الغذاء البحرية وسبل عيش السكان المحليين.

لذلك، تمثل وجبة الحشرات بديلا يجري تطويره في فرنسا من ثلاثة لاعبين دخلوا الآن مرحلة التصنيع: وهي «إنسكت» و«إينوفافيد» و«أغرونوتريس» التي جمعت 100 مليون يورو في العام 2021 ووقعت أخيرا عقدا بقيمة «عشرات ملايين اليورو مع بيومار».

وقد قررت هذه الشركة الدنماركية، الرائدة عالميا في تصنيع أعلاف الأسماك المستزرعة والسلمون على وجه الخصوص، الاستثمار في هذا المشروع.

وتقول مديرة التسويق في «بيومار» كاترين بريار لـ«فرانس برس»: «لا مصلحة في إطعام الأسماك بأسماك يمكن أن يأكلها الإنسان مباشرة أو بفول الصويا» الذي يجرى استيراده على نطاق واسع وتسهم زراعته المكثفة في تمدد إزالة الغابات.