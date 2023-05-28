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عضو فرقة «بينك فلويد» يهاجم منتقديه بعد فتح تحقيق بشأن حفلة مثيرة للجدل في برلين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 01:13 مساء
عضو فرقة «بينك فلويد» يهاجم منتقديه بعد فتح تحقيق بشأن حفلة مثيرة للجدل في برلين
روجر ووترز في مدينة البندقية الإيطالية، 6 سبتمبر 2019 (أ ف ب)
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اتهم العضو السابق في فرقة «بينك فلويد» روجر ووترز، منتقديه بـ«سوء النية»، إثر إعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق بشأن حفلة موسيقية مثيرة للجدل في برلين، تسببت له في انتقادات كثيرة.

وقد ارتدى المغني والملحن في هذه الحفلة زيا يذكّر ببزات ضباط قوات الأمن الخاصة النازية، واستخدم اسم آن فرانك، الشابة اليهودية الألمانية التي توفيت في معسكر اعتقال.

ورد روجر ووترز في رسالة نُشرت، مساء الجمعة، على حساباته على «إنستغرام» و«تويتر»: «أحدثت حفلتي الموسيقية الأخيرة في برلين هجمات تنمّ عن سوء نية من أولئك الذين يريدون إسكاتي، لأنهم يختلفون مع آرائي السياسية».

وأضاف أن «جوانب الحفل التي أثارت تساؤلات هي بوضوح رسالة ضد الفاشية والظلم والتعصب بكل أشكاله»، وأي محاولة لمقاربتها من منظور آخر «غير نزيهة».

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وقد أعلنت شرطة برلين، الجمعة، بلسان ناطق باسمها، فتح تحقيق إثر تلقيها شكاوى، «للاشتباه في التحريض على الكراهية، بسبب أزياء يتم ارتداؤها على خشبة المسرح من شانها أن تمجد أو تبرر النظام الاشتراكي الوطني وتعكّر صفو النظام العام».

وأظهرت صور انتشرت على الشبكات الاجتماعية، المغني مرتديا معطفا أسود طويلا عليه رمز يذكّر بالصليب المعقوف (شعار النازية) وشارات حمراء خلال الحفلة.

كما أشارت وسائل إعلام إلى كتابات مدوّنة بأحرف حمراء على شاشة أثناء الحفلة، لاسمَي آن فرانك وشيرين أبوعاقلة، المراسلة الفلسطينية الأميركية التي قُتلت أثناء تغطيتها عملية إسرائيلية، لحساب قناة «الجزيرة» القطرية مايو 2022.

وعلق مندوب الحكومة الألمانية لمحاربة معاداة السامية فيليكس كلاين، السبت، في تصريحات لصحف مجموعة فونكه «لسوء الحظ، صبّت الإجراءات القانونية ضده حتى الآن لصالحه، رغم حقيقة أنه ينشر معاداة السامية، ويُشتبه في أنه يحرض على الكراهية». 

«ووترز يريد تشبيه إسرائيل بالنازيين»
وأثارت حفلة برلين انتقادات شديدة في إسرائيل، وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية ووترز، الأربعاء لأنه «لطّخ ذكرى آن فرانك والستة ملايين يهودي الذين قُتلوا خلال الهولوكوست».

وكتب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على «تويتر» أن «ووترز يريد تشبيه إسرائيل بالنازيين»، واصفاً نجم «بينك فلويد» السابق بأنه «أحد أكبر منتقدي اليهود في عصرنا».

وقد اتخذ روجر ووترز البالغ 79 عاماً، في السنوات الأخيرة مواقف جدلية، لا سيما بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال ووترز في الثامن من فبراير أمام مجلس الأمن الدولي، حيث ألقى كلمة بدعوة من روسيا «ليس صحيحا أن الغزو الروسي لأوكرانيا حصل من دون استفزاز» من الجانب الأوكراني.

كما يدافع ووترز عن إجراءات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية باسم الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقررت سلطات مدينة فرانكفورت الألمانية إلغاء حفلة للمغني البريطاني مقررة الأحد، لكن محكمة إدارية نقضت القرار باسم حرية التعبير.

ووُجهت دعوة إلى تظاهرة ضد وصول روجر ووترز إلى المدينة، بدعوة من الجالية اليهودية المحلية وحزب الخضر خصوصاً.

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