«بي بي سي» تعلق عمل غاري لينيكر ردا على آرائه السياسية حول المهاجرين وخطاب النازية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الممولة من القطاع العام، الجمعة، تعليق عمل الهداف الدولي الإنجليزي السابق غاري لينيكر، كمقدم لبرنامجه الكروي «ماتش أوف ذي داي» أو «مباراة اليوم»، ردا على تصريحاته على منصات التواصل التي أثارت جدلا، بسبب مقارنته الخطة الحكومية الجديدة حول الهجرة غير الشرعية واللجوء بخطاب ألمانيا النازية في الثلاثينيات.

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في هذا السياق، قالت القناة البريطانية إنها تعتبر «نشاط لينيكر الأخير على منصات التواصل انتهاكا لإرشاداتنا»، مضيفة أنه يجب عليه تجنب الانحياز في القضايا السياسية. وتابعت «بي بي سي» في بيانها: «قررت هيئة الإذاعة البريطانية أنه سيتراجع عن تقديم (ماتش أوف ذي داي) حتى نتوصل إلى موقف متفق عليه وواضح بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي»، حسب «فرانس برس».

ويعد لينيكر، مهاجم توتنهام وليستر سيتي السابق، المقدم الأعلى أجرا في هيئة الإذاعة البريطانية الممولة من القطاع العام براتب سنوي قدره 1.35 مليون جنيه إسترليني (1.60 مليون دولار)، حسب أرقام نشرت العام 2022.

لينكر يشعل حرب التصريحات

واندلع الخلاف بسبب رد لينيكر على مقطع فيديو كشفت فيه وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان عن الخطط لوضع حد لعمليات العبور غير الشرعية لقناة المانش، وهو ما نددت به بشدة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقال لاعب برشلونة الإسباني السابق في تغريدة على «تويتر»: «لا يوجد تدفق هائل. نستقبل لاجئين أقل بكثير من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى». وتابع هداف مونديال المكسيك 1986: «هذه مجرد سياسة قاسية بدرجة لا يمكن قياسها وموجهة ضد الأشخاص الأكثر ضعفا بلغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات، ويقولون أنا من تجاوز حده؟».

وكان رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، قد قال لمجلس العموم في وقت سابق من هذا الأسبوع إن إيقاف القوارب هو «أولوية الشعب»، وتعهد أيضا بـ«كسر العصابات الإجرامية» التي تستفيد من الرحلات. وينص مشروع القانون الجديد على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة وبمنعهم من طلب اللجوء، وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على جنسية البلاد. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.

نجوم الكرة الإنجليزية يتضامنون مع غاري

وأضافت «بي بي سي» الجمعة: «لم نقل أبدا إن غاري لا يحق له التحلي برأي، أو أنه لا يمكنه أن تكون لديه وجهة نظر في القضايا التي تهمه، لكننا قلنا إنه يجب أن يبقى بعيدا عن الانحياز في القضايا السياسية أو القضايا المثيرة للجدل».

لاحقا، قال إيان رايت، مهاجم أرسنال وإنجلترا السابق، إنه لن يظهر في البرنامج في نهاية هذا الأسبوع دعما للينيكر. وكتب على «تويتر»: «الجميع يعرف ما يعنيه لي (ماتش أوف ذي داي)، لكني أخبرت (بي بي سي) أنني لن أظهر. تضامن».

كما قال زميله المحلل والمهاجم السابق آلان شيرر إنه لن يظهر في البرنامج كما أظهر العديد من المقدمين والصحفيين دعمهم للينيكر.