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«دراسة»: البشر بدءوا التقبيل الرومانسي قبل 4500 سنة على الأقل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 10:50 صباحا
«دراسة»: البشر بدءوا التقبيل الرومانسي قبل 4500 سنة على الأقل
منحوتتا «القبلة» و«الرغبة» للفنان الفرنسي أوغوست رودان، خلال معرض في مدينة بربينيان جنوبي فرنسا، 26 يونيو 2019. (أ ف ب)
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خلصت دراسة حديثة إلى أن أقدم السجلات التي تُظهر التقبيل كعنصر من عناصر الرومانسية، تعود إلى 4500 عام، أي قبل ألف عام مما كان يُعتقد في السابق.

وأظهرت الدراسة الجديدة، التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة «ساينس»، أن التقبيل ربما كان منتشراً على نطاق واسع حتى في العالم القديم، وفق وكالة «فرانس برس».

ويقدم هذا البحث دليلاً على أن «تقبيل الشفاه تم توثيقه في بلاد ما بين النهرين القديمة ومصر» منذ العام 2500 قبل الميلاد على الأقل.

وقال ترويلز بانك أربول إنه بدأ مع المعدّة المشاركة في هذا البحث صوفي لوند راسموسن، في دراسة كيفية تأثر انتشار الأمراض باعتماد ممارسة التقبيل على الشفتين كتعبير رومانسي.

أربول وهو عالم آشوريات متخصص في دراسات الشرق الأدنى القديم في جامعة كوبنهاغن، فيما لوند راسموسن عالمة أحياء بجامعة أكسفورد.

أول إشارة إلى «التقبيل الجنسي الرومانسي»
وخلص الباحثان إلى أن أحدث الدراسات استشهدت بمصدر من الهند، يرجع تاريخه إلى حوالى العام 1500 قبل الميلاد، باعتباره أول إشارة إلى «التقبيل الجنسي الرومانسي».

وقال أربول، الذي يدرس الكتابة المسمارية على الألواح الطينية القديمة كجزء من عمله، لوكالة «فرانس برس»، «علمتُ أن هناك مواد سابقة من بلاد ما بين النهرين القديمة»، مضيفا أنه على الرغم من أن الأدلة قد جُمعت بالفعل في الثمانينيات، إلا أنه «يبدو أن المعلومات لم يتم تبنيها بتاتاً في مجالات أخرى».

وفي الآلاف من النصوص المسمارية القديمة المتاحة، وجد الباحثان إشارات قليلة نسبياً إلى التقبيل الرومانسي، لكنّهما أشارا إلى أن «هناك أمثلة واضحة توضح أن التقبيل كان يُعتبر جزءاً عادياً من العلاقة الرومانسية الحميمة في العصور القديمة».

وكتب الباحثان أن النصوص التي تمت دراستها تشير إلى أن «التقبيل كان شيئاً يفعله الأزواج»، ولكن أيضاً «كانت القبلة تُعتبر جزءاً من الرغبة الجنسية لشخص غير متزوج عندما يكون في حالة حب».

وفرّق الباحثان بين «التقبيل الودي للوالدين»، و«التقبيل الرومانسي الجنسي»، بينما يبدو أن الأول موجود في كل مكان عبر الزمان والجغرافيا، فإن الأخير «ليس موجوداً في كل ثقافات العالم».

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