في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه

القاهرة - بوابة الوسط

أمام أحد فنادق هافانا، انتحل أحد الأشخاص شخصية مغني الراب الأميركي الشهير تيكاشي سيكس ناين، وألقى أموالا على حشد من محبي الفنان.

وكان ذلك في اليوم السابق لحضور مغني الراب الأميركي الشهير، حسب ما أعلنت السلطات الكوبية.

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ونشر المغني، الخميس، عبر حسابه في «إنستغرام» مقطع فيديو يظهر فيه داخل مسبح في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة الكوبية. وتوافد المئات من محبيه الكوبيين إلى الفندق في محاولة لرؤيته، حسب «فرانس برس».

وأشارت وزارة السياحة في بيان إلى أنّ «شخصين، أحدهما انتحل شخصية المغني، قاما برمي أوراق نقدية على المحتشدين بطريقة غير لائقة واستفزازية».

وأكدت الوزارة أن الوقائع التي سُجلت لا علاقة للفنان تيكاشي سيكس ناين بها، لافتة إلى أنّ المغني «يواصل زيارته الخاصة للبلاد».

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت الخميس عبر مواقع التواصل تحركات لمحبي المغني المحتشدين أمام الفندق وحول إحدى السيارات.

محبو تيكاشي سيكس ناين

وأشار عدد من محبي تيكاشي سيكس ناين قرب الفندق، إلى أنهم رأوا المغني وهو يرمي أوراقا نقدية من فئة الدولار على معجبيه. وذكروا أنّ الشرطة طلبت من الحاضرين فض التجمع.

وكان انقطاع للتيار الكهربائي تسبب مساء الخميس في تعطل خدمات الهاتف الخلوي في معظم أنحاء كوبا لبضع ساعات، على ما ذكرت شركة الاتصالات الوطنية.

وغرّدت شركة «اتيكسا»، الجمعة، في حسابها عبر تويتر انّ «خدمات الهاتف استؤنفت منذ ساعات الصباح الأولى».

العاصمة الكوبية

وتشهد خدمات الإنترنت عدم استقرار منذ عدة أسابيع في العاصمة الكوبية. وكانت شركة الاتصالات قد أشارت أخيرا إلى أن بنيتها التحتية تعاني من الضغط بسبب تزايد عدد المستخدمين في الجزيرة.

وقالت السلطات إن الخدمة ستتحسن بعد إضافة كابل ألياف ضوئية تحت الماء لربط كوبا بجزيرة مارتينيك الفرنسية، ربما بحلول أبريل، لتلبية الطلب المتزايد.

أصبح الإنترنت عبر الهاتف المحمول متاحا منذ 2018 في كوبا. ومع ذلك، تقلل السلطات الكوبية من إتاحة الإنترنت للسكان أو تحجب هذه الخدمة عنهم بالكامل، خلال فترات التوتر الاجتماعي أو التظاهرات.