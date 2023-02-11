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مسلحان ينهيان حياة أشهر مغني راب في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 12:54 مساء
مسلحان ينهيان حياة أشهر مغني راب في جنوب أفريقيا
مغني الراب إيه كاي إيه في دربان جنوب شرق جنوب أفريقيا بتاريخ الرابع من يونيو 2016 (أ ف ب)
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أعلنت عائلة كيرنان فوربس، السبت، وفاة مغني الراب الأبرز في جنوب أفريقيا، والمعروف بلقب «إيه كاي إيه»، بطلقة نارية أثناء مغادرته أحد المطاعم في دربان.

وكتب والداه توني ولين فوربس في حسابهما عبر «تويتر»: «علمنا ببالغ الأسى وفاة ابننا الحبيب البالغ 35 عاما»، حسب «فرانس برس».

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ونال نجم الهيب هوب الجنوب أفريقي «إيه كاي إيه» جوائز عدة، وحظي بترشيح في «جوائز إم تي في» الموسيقى الأوروبية.

وقُتل «إيه كاي إيه» ورجل آخر كان بجانبه مساء الجمعة، عندما كانا يغادران مطعما ويتوجهان نحو سيارتهما.

مسلحان في عرض الشارع
وأوضحت الشرطة في بيان أنّ الضحيتين «استُهدفا من مسلّحَيْن عبرا الشارع باتجاههما وأطلقا النار عليهما من مسافة قريبة». ولم تُعرف بعد الدوافع الكامنة وراء الجريمة، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها.

وتنتشر عمليات إطلاق النار في جنوب أفريقيا، التي يُسجل فيها أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم. ولدى كثر تراخيص لحمل سلاح بهدف الحماية الشخصية، إلا أنّ عدد الأسلحة غير المرخص بها أكبر بكثير.

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