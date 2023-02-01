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نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 11:45 مساء
نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا
أنثى نمر سومطري وصغارها في حديقة حيوانات برلين في 22 نوفمبر 2018 (أ ف ب)
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هاجم حيوان من فصيلة نمور سومطرة، الأربعاء، مزارعَيْن وتسبب لهما بجروح في إحدى مناطق غرب إندونيسيا، بعد حادثة أولى سُجّلت قبل أيام ودفعت السلطات للتعهد بالإمساك بالنمر.

ووقع الهجوم قرابة الساعة الثانية فجراً بالتوقيت المحلي (21,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) داخل محمية في غابات مقاطعة أتشيه الواقعة على الطرف الشمالي من جزيرة سومطرة غرب اندونيسيا.

وتشكل نمور سومطرة التي يصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بين الأنواع المهددة بشكل حرج بالانقراض، هدفًا للصيادين. ولا تضم الطبيعة حاليًا سوى 400 نمر من هذا النوع. وتُعد هذه الحيوانات ضحية أيضًا للنزاعات بين السكان ولإزالة الغابات التي تسببت في تقليص موائلها.

وأوضحت الهيئة المحلية لحفظ الطبيعة لوكالة «فرانس برس» أن ضحيتي الهجوم الذي وقع الأربعاء أصيبا بجروح خطرة في الرأس واليدين والقدمين.

السلطات المحلية: سنعثر على النمر وننقله من المحمية
وقال رئيس هيئة حفظ الطبيعة في المقاطعة أغوس ريانتو لوكالة «فرانس برس»: «سنعثر على النمر وننقله من المحمية»، مضيفًا أن المزارعين كانا يعملان بصورة غير شرعية داخل المحمية.

وأظهرت مشاهد اطلعت عليها الوكالة أحد الضحيتين مُصاباً بجرح عميق خلف رأسه بعد الهجوم الذي وقع جنوب مقاطعة أتشيه.

وانتشر عناصر من الشرطة وحراس أحراج ومسؤولون في هيئات حماية الطبيعة السبت، بحثاً عن النمر بعدما تعرض أربعة أشخاص إلى هجوم نمر في المحمية نفسها وأُصيب أحدهم بجروح خطرة.

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