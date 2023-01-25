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سجن مُسلم مدى الحياة بالهند لاتهامه بتهريب ماشية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 04:07 مساء
سجن مُسلم مدى الحياة بالهند لاتهامه بتهريب ماشية
بقرة في شوارع نيودلهي، 17 يناير 2023 (أ ف ب)
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حكمت محكمة في غرب الهند على رجل مسلم متهم بتهريب ماشية، بالسجن مدى الحياة، قائلة في حكم يجدد تأكيد قدسية الأبقار في البلاد، إن البيوت المصنوعة من روث البقر محمية حتى من تداعيات الإشعاعات.

وتحظى الأبقار باحترام كبير في معظم أنحاء الهند، وقد اتخذت السلطات إجراءات صارمة لمكافحة ذبح المواشي في السنوات الأخيرة، بمساعدة الجماعات القومية الهندوسية، وفق «فرانس برس».

وكانت محكمة بغوجارات تفصل في قضية رجل متهم بتهريب قطيع لقتله، وهي ممارسة غير قانونية بموجب قوانين الولاية.

وقال رئيس المحكمة، سمير فينوشاندرا فياس، إن تصرفات الشاب البالغ 22 عاما كانت «مخيبة للآمال للغاية»، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد أن خلص إلى أن ذبح الأبقار كان مصدر مشاكل كثيرة.

وقال حسب نسخة من الحكم الذي صدر في نهاية نوفمبر 2022، ولكن نُشر خلال الأسبوع الماضي: «ثبت علميا أن الإشعاعات الذرية لا يمكن أن تؤثر على البيوت المصنوعة من روث البقر. شرب بول البقر قادر على معالجة الكثير من الأمراض المستعصية». لكن القاضي لم يقدم أي أدلة علمية على هذه المزاعم.

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ونفّذت جماعات قومية هندوسية حملة في الهند ضد ذبح الماشية، كانت لها أحيانا عواقب مميتة.

ففي السنوات الأخيرة، تسببت هذه الحملات في إفلاس مسالخ يملكها مسلمون، كما جرى إعدام متهمين بالتورط في ذبح الماشية من دون محاكمة.

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