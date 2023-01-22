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في عمر الـ93.. زواج ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 10:30 صباحا
في عمر الـ93.. زواج ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقبال رائدي الفضاء في مهمة أبولو 11 باز ألدرين ومايكل كولينز ومسؤولي وكالة ناسا في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في 19 يوليو 2019 (أ ف ب)
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تزوج ثاني إنسان تطأ قدمه سطح القمر، باز ألدرين، من حبيبة قديمة له بمناسبة عيد ميلاده الثالث والتسعين، حسب ما أعلن هو شخصيا، الجمعة.

وعقد رائد الفضاء الأميركي الشهير الذي شارك في بعثة «أبولو 11» في احتفال خاص قرانه رسميا على أنكا فور، نائبة الرئيس التنفيذي ل»باز ألدرين فنتشرز»، حسب «فرانس برس».

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وكتب رائد الفضاء على تويتر «في عيد ميلادي الثالث والتسعين... يسعدني أن أعلن أنني تزوجت حبيبتي منذ مدة طويلة، الدكتورة أنكا فور»، مرفقا بتغريدته صورة له مع المرأة (63 عاما)، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وأضاف: «توحدنا في روابط الزواج المقدسة في احتفال خاص صغير في لوس أنجليس (غرب الولايات المتحدة) ونحن متحمسان مثل مراهقين هاربين».

وتظهر المعلومات الواردة عن فور في صفحتها على شبكة «لينكد إن» المهنية أنها حصلت على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية عام 1996 من جامعة بيتسبرغ (شرق).

 الدكتورة أنكا فور
وقبل انضمامها إلى «باز ألدرين فنتشرز»، عملت في شركتي المواد الكيميائية «يونيون كاربايد» و«جونسون ماثيو». وكانت أيضا أمينة صندوق «مجلس أعمال الهيدروجين في كاليفورنيا». وانتهت زيجات باز ألدرين الثلاث السابقة بالطلاق.

وألدرين هو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من بعثة «أبولو 11» التي أصبح خلالها مع نيل أرمسترونغ أول إنسانين وطأت أقدامهما سطح القمر في 20 يوليو 1969.

توفي أرمسترونغ العام 2012 في حين رحل مايكل كولينز، ثالث أعضاء البعثة، في أبريل 2021.

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