هاري يتهم وليام بالاعتداء عليه جسديا العام 2019

القاهرة - بوابة الوسط

في ظل البرودة بالعلاقة مع العائلة الملكية البريطانية، يتهم الأمير هاري شقيقه وليام بأنه أسقطه أرضا خلال مشادة في العام 2019، حسب مقتطفات حصلت عليها جريدة «ذي غارديان»، الأربعاء، من كتاب مذكراته الذي سيصدر قريبا.

في كتابه «Spare» الذي يُنشر في العاشر من يناير، قال هاري إنه تعرض لاعتداء جسدي من شقيقه الأكبر وليام خلال مشادة بلندن في العام 2019، حسب «ذي غارديان»، وفق «فرانس برس».

وخلال هذه المشادة اتهم الأمير البالغ 38 عاما شقيقه وليام بأنه وصف ميغن بأنها «صعبة المراس» و«وقحة»، قبل أن تتوتر الأجواء أكثر مع تبادل الشتائم، وفق الجريدة البريطانية.

وبعد حوار محتدم بين الشقيقين، قال هاري إن شقيقه وليام: «أمسك بي من الياقة، ومزق قلادتي، وطرحني أرضا». وأضاف: «سقطت على وعاء طعام الكلب الذي انكسر تحت ظهري وأصابتني شظاياه»، مشيرا إلى أنه ظل على الأرض «مذهولا» قبل أن يطلب من شقيقه المغادرة. وأوضح هاري أن شقيقه وليام «اعتذر» في وقت لاحق عن تصرفه.

وحسب جريدة «ذي غارديان»، كان يمكن لهذه المشاجرة أن تتسبب في إصابة هاري بـ«خدوش وكدمات».

فترة انتقالية

وقال الأمير هاري إنه يريد «إعادة التواصل» مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه وليام الذي كان يبدو في السابق قريبا جدا منه، وفق ما ورد في مقتطف من مقابلة عُرضت، الإثنين. لكن العلاقة تبدو متوترة، ففي وثائقي طرحته «نتفليكس» الشهر الماضي، اتّهم هاري وميغن العائلة الملكية بالكذب وبالتقصير في حمايتهما.

كما حمل هاري على شقيقه وليام، قائلا إنه «صرخ» في وجهه خلال لقاء عائلي العام 2020 حضرته الملكة إليزابيث الثانية.

- الأمير هاري يريد «إعادة التواصل» مع والده وشقيقه

ويتهم دوق ودوقة ساسكس الأمير وليام وزوجته كايت بالتسبب في التغطية الصحفية السلبية لأنهما «يسرقان الأضواء» من سائر أفراد العائلة.

وفي مارس 2021، اتهم هاري وميغن في مقابلة صادمة على التليفزيون الأميركي العائلة الملكية بالعنصرية.

وتعيش العائلة الملكية البريطانية حاليا فترة انتقالية، بعد اعتلاء تشارلز الثالث العرش عقب وفاة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر من العام الماضي.