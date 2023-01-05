  • Alwasat News
Atwasat

هاري يتهم وليام بالاعتداء عليه جسديا العام 2019

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 11:00 صباحا
هاري يتهم وليام بالاعتداء عليه جسديا العام 2019
الأميران وليام وهاري في لندن، 14 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

في ظل البرودة بالعلاقة مع العائلة الملكية البريطانية، يتهم الأمير هاري شقيقه وليام بأنه أسقطه أرضا خلال مشادة في العام 2019، حسب مقتطفات حصلت عليها جريدة «ذي غارديان»، الأربعاء، من كتاب مذكراته الذي سيصدر قريبا.

في كتابه «Spare» الذي يُنشر في العاشر من يناير، قال هاري إنه تعرض لاعتداء جسدي من شقيقه الأكبر وليام خلال مشادة بلندن في العام 2019، حسب «ذي غارديان»، وفق «فرانس برس».

وخلال هذه المشادة اتهم الأمير البالغ 38 عاما شقيقه وليام بأنه وصف ميغن بأنها «صعبة المراس» و«وقحة»، قبل أن تتوتر الأجواء أكثر مع تبادل الشتائم، وفق الجريدة البريطانية.

وبعد حوار محتدم بين الشقيقين، قال هاري إن شقيقه وليام: «أمسك بي من الياقة، ومزق قلادتي، وطرحني أرضا». وأضاف: «سقطت على وعاء طعام الكلب الذي انكسر تحت ظهري وأصابتني شظاياه»، مشيرا إلى أنه ظل على الأرض «مذهولا» قبل أن يطلب من شقيقه المغادرة. وأوضح هاري أن شقيقه وليام «اعتذر» في وقت لاحق عن تصرفه.

وحسب جريدة «ذي غارديان»، كان يمكن لهذه المشاجرة أن تتسبب في إصابة هاري بـ«خدوش وكدمات».

فترة انتقالية
وقال الأمير هاري إنه يريد «إعادة التواصل» مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه وليام الذي كان يبدو في السابق قريبا جدا منه، وفق ما ورد في مقتطف من مقابلة عُرضت، الإثنين. لكن العلاقة تبدو متوترة، ففي وثائقي طرحته «نتفليكس» الشهر الماضي، اتّهم هاري وميغن العائلة الملكية بالكذب وبالتقصير في حمايتهما.

كما حمل هاري على شقيقه وليام، قائلا إنه «صرخ» في وجهه خلال لقاء عائلي العام 2020 حضرته الملكة إليزابيث الثانية.

- الأمير هاري يريد «إعادة التواصل» مع والده وشقيقه

ويتهم دوق ودوقة ساسكس الأمير وليام وزوجته كايت بالتسبب في التغطية الصحفية السلبية لأنهما «يسرقان الأضواء» من سائر أفراد العائلة.

وفي مارس 2021، اتهم هاري وميغن في مقابلة صادمة على التليفزيون الأميركي العائلة الملكية بالعنصرية.

وتعيش العائلة الملكية البريطانية حاليا فترة انتقالية، بعد اعتلاء تشارلز الثالث العرش عقب وفاة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر من العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023

منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه

سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه
بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء

بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء
ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا
مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
إسبانيا تسعى إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالألعاب
إسبانيا تسعى إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالألعاب
الأمير هاري يريد «إعادة التواصل» مع والده وشقيقه
الأمير هاري يريد «إعادة التواصل» مع والده وشقيقه
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
إحجام الشباب يهدد صناعة زيت الأرغان في المغرب
إحجام الشباب يهدد صناعة زيت الأرغان في المغرب
توقيف سيارة على الحدود السويسرية - الألمانية لهذا السبب
توقيف سيارة على الحدود السويسرية - الألمانية لهذا السبب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة...
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022...
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»...
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد ......
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي...
المزيد
هاري يتهم وليام بالاعتداء عليه جسديا العام 2019
هاري يتهم وليام بالاعتداء عليه جسديا العام 2019...
كولومبيا تسلم شرطيا متهما بقتل زوجته إلى الإكوادور
كولومبيا تسلم شرطيا متهما بقتل زوجته إلى الإكوادور...
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب ......
توقيف سيارة على الحدود السويسرية - الألمانية لهذا السبب
توقيف سيارة على الحدود السويسرية - الألمانية لهذا السبب...
إحجام الشباب يهدد صناعة زيت الأرغان في المغرب
إحجام الشباب يهدد صناعة زيت الأرغان في المغرب...
المزيد