  • Alwasat News
Atwasat

سجن زوجين أميركيين في أوغندا بتهمة تعذيب ابنهما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 05:02 مساء
سجن زوجين أميركيين في أوغندا بتهمة تعذيب ابنهما
طفل في نيويورك، 5 يناير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أُخضع زوجان أميركيان للتحقيق في أوغندا لارتكابهما «أعمال تعذيب شديد» في حق ابنهما بالتبني البالغ عشر سنوات، على ما أعلنت الشرطة الأوغندية، الثلاثاء.

وأكّدت الشرطة في بيان، أنّ الرجل والمرأة، وكلاهما يبلغان الثانية والثلاثين، أُخضعا، الجمعة، للتحقيق وجرى اقتيادهما إلى سجن لوزيرا الذي يحظى بحراسة مشددة ويقع على أطراف العاصمة كمبالا، وفق «فرانس برس».

وأشار محضر الاتهام إلى أن الزوجين «عذبا بصورة مستمرة» الطفل الذي التحق بمؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة بين العامين 2020 و2022. وأبلغ جيران الزوجين السلطات بما يحدث.

وخلال مداهمتها منزل الزوجين، عثرت الشرطة على مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة تُظهر الطفل وهو مجبر على الجلوس القرفصاء في «وضع غير مريح»، و«لم يُوَفَّر له سوى طعام بارد كما أُجبر على النوم على خشبة من دون فراش أو وسادة».

- القبض على زوجين فرا من قاعة المحكمة خلال محاكمتهما

والطفل هو أحد الأبناء الثلاثة بالتبني للزوجين اللذين وصلا إلى أوغندا العام 2017 للتطوّع في منظمة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقرّا وأقاما في جينجا قبل انتقالهما إلى ناغورو، إحدى الضواحي الراقية لكمبالا، بهدف العمل في شركة ناشئة.

وكانت الحكومة الأميركية فرضت العام 2020 عقوبات على شبكة تبنٍّ كانت تساهم في انضمام أطفال أوغنديين من غير الأيتام إلى عائلات في الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط

«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء

تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء
الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي
«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول

«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول
كاركاتير خيري - الدب الروسي

كاركاتير خيري - الدب الروسي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر

ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار

أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال...
تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة

تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة
شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟
في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات

نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات
شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة

عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
التوأم توريس.. طاهيان من برشلونة يحققان حلم الطفولة
التوأم توريس.. طاهيان من برشلونة يحققان حلم الطفولة
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
قلوب الصغار والكبار تميل إلى نماذج السيارات الصغيرة
قلوب الصغار والكبار تميل إلى نماذج السيارات الصغيرة
لأول مرة.. «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس وبنغازي
لأول مرة.. «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس وبنغازي
الكافيار الفرنسي يقدم النوعية على الكمية لمنافسة التغير المناخي
الكافيار الفرنسي يقدم النوعية على الكمية لمنافسة التغير المناخي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في أستراليا.. عراة على الشاطئ للتوعية بسرطان الجلد
في أستراليا.. عراة على الشاطئ للتوعية بسرطان الجلد...
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»...
حل لغز اختفاء الطفلة الأميركية «أثينا».. القاتل شخص غير متوقع
حل لغز اختفاء الطفلة الأميركية «أثينا».. القاتل شخص غير ......
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها...
اللندنيون يتمسكون بمصابيح الغاز القديمة ويرفضون الإنارة الكهربائية
اللندنيون يتمسكون بمصابيح الغاز القديمة ويرفضون الإنارة ......
المزيد
سجن زوجين أميركيين في أوغندا بتهمة تعذيب ابنهما
سجن زوجين أميركيين في أوغندا بتهمة تعذيب ابنهما...
تعليق حركة القطارات في البيرو بسبب الاحتجاجات
تعليق حركة القطارات في البيرو بسبب الاحتجاجات...
المكسيك تحتفل بعيد شفيعتها سيدة غوادالوبي
المكسيك تحتفل بعيد شفيعتها سيدة غوادالوبي...
الكافيار الفرنسي يقدم النوعية على الكمية لمنافسة التغير المناخي
الكافيار الفرنسي يقدم النوعية على الكمية لمنافسة التغير ......
لأول مرة.. «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس وبنغازي
لأول مرة.. «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس وبنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط