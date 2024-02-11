  • Alwasat News
Atwasat

استرجاع سيارة بعد 9 سنوات على سرقتها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 11:10 مساء
استرجاع سيارة بعد 9 سنوات على سرقتها في طرابلس
السيارة المضبوطة، 11 فبراير 2024. (مديرية أمن طرابلس)
WTV_Frequency

تمكن أعضاء قسم شرطة النجدة في طرابلس من استرجاع سيارة بعد تسع سنوات على سرقتها، وفق ما أعلنت مديرية أمن العاصمة اليوم الأحد.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن السيارة المسروقة من نوع «هونداي سانتفي»، وجرى ضبطها في التمركز الأمني البيفي.

استرجاع سيارة إسعاف بعد 10 سنوات من سرقتها بطرابلس
إطلاق نار على دورية شرطة خلال استرجاعها سيارة مسروقة في تاجوراء

وبالاستفسار عن السيارة بغرفة العمليات والسيطرة بالمديرية تبين أنها مسروقة ومطلوبة لدى مركز شرطة طريق المطار، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: لحظة استهداف «سرايا القدس» عناصر إسرائيلية متحصنة داخل منزل في خان يونس

شاهد: لحظة استهداف «سرايا القدس» عناصر إسرائيلية متحصنة داخل منزل في خان يونس
شاهد.. «ملعب الوسط» يحلل مباريات أولى جولات الإياب لـ«دورينا»

شاهد.. «ملعب الوسط» يحلل مباريات أولى جولات الإياب لـ«دورينا»
شاهد: قناصة إسرائيلية تغتال طفلًا وفتاة في غزة.. «حماس»: امتداد لحرب الإبادة المتواصلة

شاهد: قناصة إسرائيلية تغتال طفلًا وفتاة في غزة.. «حماس»: امتداد لحرب الإبادة ...
شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة المصرية

شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة المصرية
بالفيديو: «صباح الوسط» يناقش أسباب تكلس الأسنان مع د.نعيمة الغويل

بالفيديو: «صباح الوسط» يناقش أسباب تكلس الأسنان مع د.نعيمة الغويل
250 مليون دولار دعمًا سعوديًا لموازنة الحكومة اليمنية

250 مليون دولار دعمًا سعوديًا لموازنة الحكومة اليمنية
كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا

كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق الإنماء

يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق ...
«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا

«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا
شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري

شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري
أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد

أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد
ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «اقتصاد بلس».. منحة الزوجة والأبناء بين الاستحقاق والتحديات
شاهد في «اقتصاد بلس».. منحة الزوجة والأبناء بين الاستحقاق ...
المنفي يلتقي وفدين من المقارحة ونالوت
المنفي يلتقي وفدين من المقارحة ونالوت
استرجاع سيارة بعد 9 سنوات على سرقتها في طرابلس
استرجاع سيارة بعد 9 سنوات على سرقتها في طرابلس
إحباط محاولة تهريب 10 آلاف لتر وقود في الزنتان
إحباط محاولة تهريب 10 آلاف لتر وقود في الزنتان
خلال افتتاح معرض «آزر».. الحويج يؤكد ضرورة دعم المشاريع الصغرى
خلال افتتاح معرض «آزر».. الحويج يؤكد ضرورة دعم المشاريع الصغرى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية...
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية ......
المزيد
محكمة الجنايات تقضي بسجن 6 موظفين تابعين لشركة الكهرباء 10 سنوات
محكمة الجنايات تقضي بسجن 6 موظفين تابعين لشركة الكهرباء 10 ......
المنفي يبحث مع «تجمع نواب مصراتة» ملفي الانتخابات والانسداد السياسي
المنفي يبحث مع «تجمع نواب مصراتة» ملفي الانتخابات والانسداد ......
بلدية الكفرة: إصدار «بطاقة لاجئ» لتوزيع المساعدات وحصر النازحين السودانيين
بلدية الكفرة: إصدار «بطاقة لاجئ» لتوزيع المساعدات وحصر ......
خلال افتتاح معرض «آزر».. الحويج يؤكد ضرورة دعم المشاريع الصغرى
خلال افتتاح معرض «آزر».. الحويج يؤكد ضرورة دعم المشاريع ......
إحباط محاولة تهريب 10 آلاف لتر وقود في الزنتان
إحباط محاولة تهريب 10 آلاف لتر وقود في الزنتان...
المزيد