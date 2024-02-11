استرجاع سيارة بعد 9 سنوات على سرقتها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء قسم شرطة النجدة في طرابلس من استرجاع سيارة بعد تسع سنوات على سرقتها، وفق ما أعلنت مديرية أمن العاصمة اليوم الأحد.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن السيارة المسروقة من نوع «هونداي سانتفي»، وجرى ضبطها في التمركز الأمني البيفي.

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وبالاستفسار عن السيارة بغرفة العمليات والسيطرة بالمديرية تبين أنها مسروقة ومطلوبة لدى مركز شرطة طريق المطار، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.