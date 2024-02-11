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المنفي يلتقي وفدين من المقارحة ونالوت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 10:54 مساء
المنفي يلتقي وفدين من المقارحة ونالوت
اجتماع المنفي مع وفد قبيلة المقارحة، الأحد 11 فبراير 2024. (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، مع وفدين من أعيان ومشايخ وحكماء ونشطاء نالوت وقبيلة المقارحة، وذلك في اجتماعين منفصلين بمقر ديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وناقش المنفي مع وفد بمقر المجلس الرئاسي من قبيلة المقارحة، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، عددًا من الملفات السياسية والاجتماعية، ودور قبيلة المقارحة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي.

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كما اجتمع المنفي صباح اليوم مع وفد من أعيان ومشائخ ونشطاء نالوت، وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن أعضاء الوفد أكدوا للمنفي «دعمهم الكامل لجهوده وخطواته المتزنة لجمع الليبيين عبر مشروع المصالحة الوطنية».

وتأتي هذه اللقاءات في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي من أجل حشد الدعم للعملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية بهدف تحقيق انفراج يفضي إلى حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا.

اجتماع المنفي مع وفد نالوت، الأحد 11 فبراير 2024. (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع وفد نالوت، الأحد 11 فبراير 2024. (المجلس الرئاسي)
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