المنفي يرفض جعل ملف المصالحة «وسيلة مساومة على حساب الوطن»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفضه استخدام ملف المصالحة «وسيلة للمساومة على حساب الوطن»، متعهدا بالإشراف ومتابعة الملف «بشكل شخصي» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع عضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الشيخ علي مصباح بوسبيحة والشيخ محمد سعد دبوب بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس اليوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء يأتي في إطار متابعة المنفي لمستجدات مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، وذلك للوصول بالوطن لمرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة ونزيهة.

إشراف المنفي على ملف المصالحة

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء «تمحور حول أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية وأسباب تعليق حضورهم لجلسات اللجنة، بالإضافة لعدد من الملفات المهمة التي تُعنى بالوطن».

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وأكد المنفي لعضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية «أنه سيُشرف ويتابع ملف المصالحة الوطنية بشكل شخصي، وأنه لن يسمح بعد الآن بجعل ملف المصالحة وسيلة للمساومة على حساب الوطن».

يأتي لقاء المنفي مع الشيخ علي مصباح بوسبيحة والشيخ محمد سعد دبوب على خلفية إعلانهما الانسحاب من اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية خلال اجتماعها العادي الثالث الذي عقد في مدينة سبها يومي 13 و14 ديسمبر 2023.

نتائج الاجتماع الثالث لمؤتمر المصالحة

وخلص الاجتماع في ختام فعالياته التي استمرت على مدى يومين في مدينة سبها إلى تحديد مدينة سرت مقرًا لانعقاد المؤتمر في 28 أبريل المقبل، فضلًا عن تحديد آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر وتحديد اختصاصاتها ونظامها الداخلي.

وترأس الاجتماع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وشارك فيه وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية الكونغولي جان كلود جاكوسو ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.