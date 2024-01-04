  • Alwasat News
Atwasat

المنفي يرفض جعل ملف المصالحة «وسيلة مساومة على حساب الوطن»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 11:08 مساء
المنفي يرفض جعل ملف المصالحة «وسيلة مساومة على حساب الوطن»
لقاء المنفي مع عضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الشيخ علي مصباح بوسبيحة والشيخ محمد سعد دبوب. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفضه استخدام ملف المصالحة «وسيلة للمساومة على حساب الوطن»، متعهدا بالإشراف ومتابعة الملف «بشكل شخصي» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع عضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الشيخ علي مصباح بوسبيحة والشيخ محمد سعد دبوب بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس اليوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء يأتي في إطار متابعة المنفي لمستجدات مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، وذلك للوصول بالوطن لمرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة ونزيهة.

إشراف المنفي على ملف المصالحة
وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء «تمحور حول أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية وأسباب تعليق حضورهم لجلسات اللجنة، بالإضافة لعدد من الملفات المهمة التي تُعنى بالوطن».

- جاكوسو يطلع المنفي على نتائج جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة
- سرت تحتضن المؤتمر الجامع للمصالحة في أبريل المقبل
- بدء أعمال الجلسة الختامية للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة في سبها
- انطلاق الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في سبها

وأكد المنفي لعضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية «أنه سيُشرف ويتابع ملف المصالحة الوطنية بشكل شخصي، وأنه لن يسمح بعد الآن بجعل ملف المصالحة وسيلة للمساومة على حساب الوطن».

يأتي لقاء المنفي مع الشيخ علي مصباح بوسبيحة والشيخ محمد سعد دبوب على خلفية إعلانهما الانسحاب من اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية خلال اجتماعها العادي الثالث الذي عقد في مدينة سبها يومي 13 و14 ديسمبر 2023.

نتائج الاجتماع الثالث لمؤتمر المصالحة
وخلص الاجتماع في ختام فعالياته التي استمرت على مدى يومين في مدينة سبها إلى تحديد مدينة سرت مقرًا لانعقاد المؤتمر في 28 أبريل المقبل، فضلًا عن تحديد آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر وتحديد اختصاصاتها ونظامها الداخلي.

وترأس الاجتماع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وشارك فيه وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية الكونغولي جان كلود جاكوسو ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني
تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند

تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند
أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني

أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023

رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!
الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا

الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا
طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي

طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي
التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح تحوّل الأطلال إلى معرض فني (صور)

التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح تحوّل الأطلال إلى معرض فني (صور)
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري

المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
مسرحية «رسائل» الليبية تتحصل على جائزة أفضل نص في مهرجان مسرح الشارع العراقي

مسرحية «رسائل» الليبية تتحصل على جائزة أفضل نص في مهرجان مسرح الشارع العراقي
تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023
كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة
نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا

نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير

الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين

ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين
الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي

الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي
جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024

جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حرس المنشآت»: إغلاق حقل الشرارة عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين
«حرس المنشآت»: إغلاق حقل الشرارة عمل ضد المصلحة العامة للدولة ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل اقتصاد الظل مسؤول عن الغش التجاري؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل اقتصاد الظل مسؤول عن الغش التجاري؟
وزارة العمل ومصلحة الجوازات يناقشان 3 ملفات مشتركة بشأن الأجانب
وزارة العمل ومصلحة الجوازات يناقشان 3 ملفات مشتركة بشأن الأجانب
شاهد في «هنا ليبيا»: ضبط مصنع أدوية مغشوشة بطبرق
شاهد في «هنا ليبيا»: ضبط مصنع أدوية مغشوشة بطبرق
داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي
داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
المزيد
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة...
المنفي يرفض جعل ملف المصالحة «وسيلة مساومة على حساب الوطن»
المنفي يرفض جعل ملف المصالحة «وسيلة مساومة على حساب الوطن»...
جهاز الردع يعلن ضبط مسؤول «داعش» في ليبيا والإطاحة بجميع قيادات التنظيم
جهاز الردع يعلن ضبط مسؤول «داعش» في ليبيا والإطاحة بجميع ......
داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي
داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي...
شاهد في «هنا ليبيا»: ضبط مصنع أدوية مغشوشة بطبرق
شاهد في «هنا ليبيا»: ضبط مصنع أدوية مغشوشة بطبرق...
المزيد