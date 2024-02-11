الطرابلسي يبحث مع المنسقة الأممية ملفي الهجرة وحماية الطفل

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية المكلف بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون دور الوزارة في حماية الطفل والأسرة والتعاون مع منظمة «يونيسف» في إعداد البرامج في هذا الشأن.

وتطرق اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة بحضور مديري مكتب الوزير وإدارة الشؤون القانونية، إلى «جهود وزارة الداخلية في مكافحة الهجرة غير النظامية والمعاملة الإنسانية التي يتلقاها المهاجرون داخل مراكز الإيواء خاصةً الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء لحين ترحيلهم طوعيًا إلى بلدانهم»، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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والخميس الماضي، بحث عماد الطرابلسي مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني والوفد المرافق له ملفي الهجرة غير النظامية والتهريب. وقال بيان مقتضب صادر عن الوزارة إن اللقاء تطرق إلى التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية على البلدين ومدى ارتباطهما بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب.

لقاء الطرابلسي والمنسقة الأممي غانيون، 11 فبراير 2024. (الداخلية)

لقاء الطرابلسي والمنسقة الأممي غانيون، 11 فبراير 2024. (الداخلية)

لقاء الطرابلسي والمنسقة الأممي غانيون، 11 فبراير 2024. (الداخلية)