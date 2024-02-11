يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق الإنماء

القاهرة - بوابة الوسط

كلف مجلس النواب بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر مديرًا عامًا لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بصلاحيات وزارة المالية لتحصيل الأموال بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي، واستثنائه من لائحة العقود الإدارية وقانوني الرقابة المالية وديوان المحاسبة.

جاء ذلك في القرار رقم 3 لسنة 2024، الموقع في 6 فبراير الجاري.

إيرادات صندوق إعادة إعمار ليبيا

وحدد القرار إيرادات الصندوق من المصادر التالية:

- ميزانية خاصة تقدم من الصندوق لمجلس النواب لاعتمادها.

- الهبات والمساعدات غير المشروطة.

- القروض والمساهمات المقدمة من المؤسسات المحلية والدولية.

- أي مصادر أخرى للتمويل تقرها التشريعات السارية وما يخصص له في الميزانية العامة.

- القانون الصادر عن مجلس النواب رقم 26 لسنة 2023 باعتماد خطة التنمية للأعوام 2023 – 2024 – 2025.

- الاقتراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي أو المصارف التجارية لتحصيل الأموال المخصصة بالميزانية وفقا لقانون الميزانية الخاصة بالصندوق.

- تسند لمدير الصندوق اختصاص وصلاحيات وزارة التخطيط والمالية في سبيل تحصيل الأموال بالاقتراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي.

- بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي وأجدابيا

- «تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

- مجلس النواب يعتمد إنشاء صندوق إعادة الإعمار وتعديل قانون الشرطة

- حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة

فتح حسابات مصرفية وتحصين الصندوق

وسمحت المادة السابعة من القانون بفتح الصندوق حسابات مصرفية بالداخل والخارج بالعملة المحلية والأجنبية.

كما نصت المادة الأخيرة على أن السنة المالية للصندوق تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتستثني كافة الإجراءات والتعاقدات التي يبرمها الصندوق من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية وقانوني الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

وفي الخامس من يناير الجاري، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اعتماد مقترح إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

تكليف بالقاسم حفتر مديرا تنفيذيًا لصندوق إعمار درنة

وفي السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، كلف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بالقاسم خليفة حفتر مديرًا تنفيذيًا لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

وبالقاسم هو النجل الأصغر للمشير خليفة حفتر، وكان يُقدم في اللقاءات العامة بصفته أحد المستشارين السياسيين لـ«القيادة العامة»، ودائما ما كان يرافق رئيس مجلس النواب في غالبية جولاته الخارجية.