  • Alwasat News
Atwasat

يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق الإنماء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 01:02 صباحا
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق الإنماء
صورة مركبة: إحدى جلسات مجلس النواب، وبلقاسم نجل المشير خليفة حفتر (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

كلف مجلس النواب بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر مديرًا عامًا لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بصلاحيات وزارة المالية لتحصيل الأموال بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي، واستثنائه من لائحة العقود الإدارية وقانوني الرقابة المالية وديوان المحاسبة.

جاء ذلك في القرار رقم 3 لسنة 2024، الموقع في 6 فبراير الجاري.

إيرادات صندوق إعادة إعمار ليبيا
وحدد القرار إيرادات الصندوق من المصادر التالية:
- ميزانية خاصة تقدم من الصندوق لمجلس النواب لاعتمادها.
- الهبات والمساعدات غير المشروطة.
- القروض والمساهمات المقدمة من المؤسسات المحلية والدولية.
- أي مصادر أخرى للتمويل تقرها التشريعات السارية وما يخصص له في الميزانية العامة.
- القانون الصادر عن مجلس النواب رقم 26 لسنة 2023 باعتماد خطة التنمية للأعوام 2023 – 2024 – 2025.
- الاقتراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي أو المصارف التجارية لتحصيل الأموال المخصصة بالميزانية وفقا لقانون الميزانية الخاصة بالصندوق.
- تسند لمدير الصندوق اختصاص وصلاحيات وزارة التخطيط والمالية في سبيل تحصيل الأموال بالاقتراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي.

- بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي وأجدابيا
- «تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
- مجلس النواب يعتمد إنشاء صندوق إعادة الإعمار وتعديل قانون الشرطة
- حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة

فتح حسابات مصرفية وتحصين الصندوق
وسمحت المادة السابعة من القانون بفتح الصندوق حسابات مصرفية بالداخل والخارج بالعملة المحلية والأجنبية.

كما نصت المادة الأخيرة على أن السنة المالية للصندوق تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتستثني كافة الإجراءات والتعاقدات التي يبرمها الصندوق من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية وقانوني الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

وفي الخامس من يناير الجاري، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اعتماد مقترح إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

تكليف بالقاسم حفتر مديرا تنفيذيًا لصندوق إعمار درنة
وفي السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، كلف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بالقاسم خليفة حفتر مديرًا تنفيذيًا لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

وبالقاسم هو النجل الأصغر للمشير خليفة حفتر، وكان يُقدم في اللقاءات العامة بصفته أحد المستشارين السياسيين لـ«القيادة العامة»، ودائما ما كان يرافق رئيس مجلس النواب في غالبية جولاته الخارجية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي

شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي
محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة

محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة
كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!

كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!
مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد ...
غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم

غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم
ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة

ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة
ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب

ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال

محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال
إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي

إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي
اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا

اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا والاستقرار.. رؤى وجدل وواقع متردٍّ
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا والاستقرار.. رؤى وجدل وواقع متردٍّ
حبس موظف بفرع مصرف الجمهورية في ترهونة بتهمة الاختلاس
حبس موظف بفرع مصرف الجمهورية في ترهونة بتهمة الاختلاس
شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة؟
شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة؟
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية...
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية ......
المزيد
تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا اليوم
تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا اليوم...
استمرار شفط المياه وتنظيف تجمعات الأمطار في زليتن (فيديو)
استمرار شفط المياه وتنظيف تجمعات الأمطار في زليتن (فيديو)...
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق الإنماء
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر ......
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي...
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة...
المزيد