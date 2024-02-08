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داخل العدد 429: حراك متعدد الجنسيات وترتيبات للمصالحة.. وكارثة زليتن مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2024, 09:15 مساء
داخل العدد 429: حراك متعدد الجنسيات وترتيبات للمصالحة.. وكارثة زليتن مستمرة
الصفحة الأولى من العدد «429» من جريدة «الوسط»، الخميس 8 فبراير 2024 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 429 من جريدة «الوسط»، ونطالع على رأس الصفحة الأولى تقريرًا تحليليًا عنوانه الرئيسي «حراك متعدد الجنسيات يستبق مؤتمر سرت التصالحي».

التقرير يرصد حراكًا سياسيًّا متعدد الجنسيات في محاولة اختراق جمود الوضع السياسي في ليبيا.

وفي التقرير نفسه نقرأ كيف أن «أنقرة تجس النبض تجاه تحريك الوضع المنقسم بتعديل حكومة الدبيبة أو دمجها مع حكومة حماد، فيما تثير علاقات موسكو وبنغازي الجدل بعد تصريحات مصادر لوكالة بلومبرغ قالت إن روسيا تحولت إلى أكبر مورد وقود إلى ليبيا».

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الانقسام الليبي ينعش أساليب سرية لإدارة ملف الهجرة
ونطالع في الصفحة الثالثة تقريرًا بعنوان «مخاوف أوروبية من تكرار سيناريو 2015.. تشتت مراكز صنع القرار الليبي ينعش أساليب سرية لإدارة ملف الهجرة».

بعد احتجاز «الملكة ماجدة».. كم تخسر ليبيا من تهريب الوقود المدعم؟
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «بعد احتجاز الملكة ماجدة.. تحقيق لبلومبرغ: 5 مليارات دولار خسارة ليبيا من تهريب الوقود المدعم».

وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا تحت عنوان «دراسة علمية تشير إلى هذا الاحتمال.. هل تسببت تسريبات النهر الصناعي في مشكلة مياه زليتن؟».

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها موضوع بعنوان «باتيلي يحذر من خلافات الرئاسي والنواب.. في انتظار مؤتمر سرت.. اجتماع برازافيل يدعم المصالحة الوطنية الشاملة».

ونطالع في الصفحة ذاتها موضوعًا جاء بعنوان «خطة ماتي.. هل تنجح في وأد الهجرة غير النظامية؟».

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محاولات لإتمام صفقة جديدة بهدنة في غزة
وإلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة تقريرًا بعنوان «حماس سلمت ردها إلى الوسطاء في مصر وقطر.. محاولات لإتمام صفقة جديدة تقضى بهدنة 45 يومًا في غزة».

ونقرأ في الصفحة السابعة موضوعًا رئيسيا بعنوان «هجمات الحوثيين على السفن.. مستمرة.. واستهداف أميركي - بريطاني لمدن يمنية».

ليبيا تنتظر استغلال كنز النفط الصخري المهمل
وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا بعنوان «3 أحواض رئيسية للنفط الصخري تجعل ليبيا منجمًا لكنز مهمل».

وفي الصفحة التاسعة نقرأ موضوعًا بعنوان «محاولات لتغيير مسار تحويلات العمالة الوافدة من السوق الموازية إلى الرسمية».

بعد مشاركة ليبية واسعة.. معرض القاهرة للكتاب يختتم فعالياته
ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع موضوعًا عنوانه «بعد مشاركة ليبية رسمية وشعبية واسعة.. معرض القاهرة للكتاب يختتم فعالياته.. وأبوشعالة يوقِّع كواليس».

مسلسل ليبي بتقنيات «ديزني» العالمية في رمضان
وفي الفن نطالع موضوعات منها موضوع بعنوان «تفوقت على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وسايمون.. سويفت تكتب تاريخًا جديدًا مع جوائز غرامي». أيضا نقرأ خبرًا بعنوان «يعرض رؤية جديدة لقضايا الليبيين رمضان المقبل.. مسلسل ليبي بتقنيات ديزني العالمية».

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نهائي عربي آسيوي يعوِّض إخفاق عرب أفريقيا
وفي الرياضة نطالع موضوعات في الصفحة الرابعة عشرة منها تقرير عنوانه «للمرة الثالثة في تاريخ البطولة.. العنابي والنشامي.. نهائي عربي آسيوي يعوض الإخفاق الأفريقي».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع بعنوان «بعد قرار اتحاد الكرة اعتباره محليًّا.. ترقب في الدوري الليبي لتأثير اللاعب الفلسطيني والسوداني».

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